Pode guardar as panelas (¹)

Quase todas as vezes em que faço referência a uma figura lá de trás que marcou presença, aparece alguém para dizer que sou saudosista, coisa e tal. Na semana passada estava conversando com um amigo sobre os registros positivos deixados por figuras como Louis Armstrong e Miles Davis. O papel histórico e inovador que eles trouxeram para o jazz e para a música foi muito além da média. Não foram os únicos, mesmo porque tiveram influências que funcionaram como indutores para transformar em algo excepcional o que esses dois fizeram, principalmente o segundo (M. Davis), que virou o jazz de cima pra baixo e de baixo pra cima. Estou me referindo a dois intérpretes de música popular, mas se enveredarmos para a música clássica, há os que, mesmo passados alguns séculos, estão aí, com suas obras vivas, sendo tocadas mundo afora, em especial na Europa. Há um chinês da China (pra não deixar dúvida), Lang Lang, que se tornou um astro pop, fazendo sucesso por onde passa, interpretando J. S. Bach. O pianista toca obras de Liszt, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, além, claro, de ser considerado “o melhor intérprete de Bach vivo no mundo.”. Lota grandes casas, não só europeias, mas nos EUA, Austrália, América do Sul. Curioso; adquiri – pela Internet – o álbum “Variações Goldberg – J. S. Bach”, com dois CDs. O chinês é, como se diz, o autêntico cão chupando manga. Três historiazinhas: A - quem deu o imput para Lang Lang querer ser pianista foi a “Rapsódia Húngara nº 2”, de F. Litz, do desenho animado “Tom e Jerry – The Cat Concerto”; B - com nove anos, foi expulso do estúdio pelo professor sob alegação de que não tinha talento (2) e C – antes de Lang Lang nascer, seus pais foram “transferidos” para fazendas rurais de arroz, durante a revolução cultural de Mao. A história de Lang Lang não veio à toa para este espaço. Também temos, no nosso país, as nossas virtuoses - ao nosso modo e ao nosso estilo. Paulinho da Viola é um bom exemplo como compositor, músico, intérprete e cidadão. Em 1979 gravou a crônica musical “Pode Guardar as Panelas”. Já se falava, há quase meio século, que a maré não estava moleza e das dificuldades em colocar o feijão e o arroz nas panelas. Picanha então, nem pensar. Hoje, estima-se que há 30 milhões de estudantes de piano na China. Presumo que superamos os chineses, em quantidade de panelas vazias. (¹) “Eu sei que dói no coração/Falar do jeito que falei/Dizer que o pior aconteceu/ Pode guardar as panelas/Que hoje o dinheiro não deu...”. (2) Pelé, no comecinho da carreira, foi oferecido a um clube nordestino e foi rejeitado sob a alegação de que “não jogava nada, não tinha vocação para o futebol”.

