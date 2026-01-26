Polarização: aonde a vaca vai, o boi vai atrás

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA — Os devotos da seita vermelha e os rebanhos bovinos movem as forças de gravidade em torno dos seus astros. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Assim funciona a lei da gravidade. O que seria do azul se não fosse o amarelo! O que seria do guru vermelho e do rei do gado se não fosse a polarização!? Seriam apenas bezerros desmamados. Eles padecem da fadiga dos materiais.

Adivinhão! Quem te contou que o Véio do Pastoril Encarnado é o principal interessado na manutenção da candidatura de Flávio Bolsonaro como seu rival na disputa presidencial. Sem Bolsonaro seria quebrado o círculo de ferro da polarização e o vermelhão ficaria sem discurso. Não se admirem se um dia um beija-flor apresentar uma pesquisa dizendo que Flávio conquistou a dianteira das preferências populares. São as artimanhas do sistema para faze-lo navegar nas ilusões eleitorais. Os babões não contam esses babados para Flávio com medo de levar uns cascudos dele.

A dinastia vermelha já governou o Brazil nos três mandatos do Véio do Cordão Encarnado e nos dois mandatos daquela senhora que estocava ventos uivantes. Ela deixou como legado a maior recessão da história e o maior contingente de desempregados. Depois desses 20 anos negativos, qual a nova plataforma de governo do Véio do Pastoril? Esculachar Bolsonaro noite e dia. E também implora para ser esculachado a fim de manter a polarização. “Eu não presto mas eu te amo”, é a cantiga do traste. Assim vai levando a vida do jeito que o diabo gosta.

O guru da seita vermelha, no poder desde 2002, e o rei destronado do gado são duas mercadorias vencidas. Nos primórdios o PT simbolizava renovação e esperança. Lambuzou-se no poder, virou seita, apresenta um legado de malfeitorias e corrupção. Não cometeu erros, como alguns tentam minimizar, cometeu crimes auto evidentes, desde o mensalão e o Petrolão e sujeiras nas estatais.

Bolsonaro governou quatro anos acossado e boicotado pelos poderes magnéticos das esquerdas dominantes em todas as instâncias e instituições. Já estava escrito que seria derrotado nas urnas. O Brazil é uma nação de formação conservadora cujas instituições são dominadas pelas esquerdas. Este é o paradoxo do círculo quadrado e duvido que seja decifrado pelos intelectuais. Lula é um é um cara semiletrado de nascença por quem os doutores e sábios são apaixonados os quatro pneus. Os intelectuais babam de emoção diante das lábias dos lábios de Lula. That’ is incredible!

O nome do governador Tarcísio de Freitas abala as placas tectônicas da seita vermelha, e a guarda pretoriana acende as luzes amarelas de alerta. Alguma coisa se move no coração do Brazil. O sistema existe, sim. Foi o sistema que tirou o guru vermelho da cadeia para elegê-lo presidente. Flávio navega nas ilusões do amor. O nome dele atrai raios e tempestades. Tarcísio de Freitas possui pontos de aderência ao sistema.

Voilà, cabroeira!





