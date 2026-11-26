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Poliedro é figura tridimensional. Suas faces formam arestas e vértices. Propiciam encontros e desencontros. No espírito de Pernambucanidade, expressa valores. E comportamentos adotados pelos pernambucanos. Ao longo da história e dos costumes do povo.

Pernambucanidade é caráter. Inspirado em duas fontes principais: o sentido tri-revolucionário de 1817, 1824 e 1848. E o pensamento científico pernambucano. Este pensamento tem duas vertentes: a Escola do Recife, na Faculdade de Direito, nas obras de Clovis Bevilacqua, Joaquim Nabuco e Silvio Romero. E o Manifesto Regionalista de 1926. Assinado por intelectuais, liderados por Gilberto Freyre, com José Lins do Rego, Ascenço Ferreira, Ariano Suassuna, Cicero Dias, Lula Cardoso Ayres.

Pernambucanidade tem dois alicerces: ação e reflexão. Ação na insurgência revolucionária. E reflexão na afirmação da inteligência, da criatividade. Exercitando o discurso crítico. O sociólogo alemão Max Weber (1864-1920) falava na ética da convicção e na ética da responsabilidade. A ética da convicção é aquilo em que acreditamos. A ética da responsabilidade é o que devemos fazer em função de nosso ofício profissional. Convicção é de dentro para fora. Responsabilidade é de fora para dentro.

Nossa circunstância é o Nordeste. O Nordeste não é só paisagem. O Nordeste é obra de pensamento e de cultura. De fazeres socias e de imaginação. No século XX, o Nordeste deixou de ser geografia. Passou a ser institucionalidade, razão e sentimento. Nação é equilíbrio entre Regiões. Antes de ser coleção de estados. O Nordeste são Nordestes. Invenção e tradição. De um lado, o Sudeste industrial. De outro lado, a produção cultural Nordestina. De um lado, a máquina. Do outro, a memória. No Sudeste, estão as conexões externas. Com italianos, alemães, espanhóis. No Nordeste, está a construção sofisticada do pensar e do fazer. Do esmerilhar a cultura erudita e popular. O Nordeste é projeto armorial que nasce no popular. E cresce no erudito. O problema é que a mudança social é limitada, rarefeita. Por educação sem qualidade. Por pobreza. E por desigualdade.

A cultura popular é cultura das classes médias. Ampliada nos profissionais do terciário moderno: informática, designe, publicidade, arquitetura, gestão cultural. A força da imaginação dos nordestinos na arte permite perspectivas. Que as pessoas não enxerguem apenas seca e cacimba. Em preconceituosa mitologia hidráulica. Vejam e apreciem moda, culinária, designe, cinema, literatura software. Porque o Nordeste é espaço onde há senso do lúdico, de utopia. Nordeste é utópico. Sudeste é distópico. Nos limites e possibilidades de cada um.

Ao mesmo tempo, o pernambucano alimenta o senso de realidade, como disse Luis Delgado. Não se perde em abstrações. Está vinculado à solução dos problemas. Foi o que fizeram Gervásio Pires Ferreira, em 1821. E o Marquês de Olinda na costura da gestão do Império.

É o que fizeram os mascates de açúcar, do século XVI ao XVIII. Vendendo ouro branco às refinarias de Amsterdam. Tal vocação para a mascataria foi atualizada além do açúcar. No século XXI, de mascates de commodities nos tornamos mascates tecnológicos. Com selo do Porto Digital. Mascates de alimentos, somos também mascates de software. Filhos da agroindústria. Netos do terciário moderno.



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