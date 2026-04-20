Política, destino e vocação

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A primeira vez que vi Moreira Franco “ao vivo e a cores” foi na casa da sua sogra, dona Alzira Vargas, filha preferida de Getúlio e mãe de Celina. Era fim dos anos 1970, início dos 1980. Fui até o Leblon cobrir a reunião da fina flor do MDB fluminense, presentes o senador Amaral Peixoto, marido de dona Alzira, Raphael de Almeida Magalhães, Fernando Gasparian, dono do charmoso jornal Opinião, Nelson Carneiro e, claro, o jovem prefeito de Niterói, Wellington Moreira Franco.

Era governo Figueiredo, o regime militar dava sinais de desgaste, fadiga de material, porém seguia de pé. A anistia acabara de ser votada e o Brasil receberia de volta os exilados, muitos deles da luta armada, como Fernando Gabeira, Betinho, Zé Dirceu e Franklin Martins, e outros expulsos por serem duros adversários do regime, como Brizola e Luiz Carlos Prestes.

Elegante, inteligente e simpático, difícil resistir à tentação de sucumbir aos argumentos de Moreira. Ele e Amaral Peixoto eram as estrelas daquele encontro, quase uma conspiração, para o qual fui enviado pelo meu chefe Ricardo Bueno, sujeito brilhante, profundo conhecedor da economia e comandante da redação do Jornal do Commercio na rua do Livramento 189.

Signo de virgem, batizado com o nome do duque inglês que derrotou Napoleão em Waterloo, nos últimos 55 anos Moreira foi ator e testemunha ocular da política como ela é. Depois de eleito o deputado federal mais votado do Rio, chegou à Prefeitura de Niterói pelo MDB (ainda não havia PMDB) a bordo de uma votação estrondosa. A nova geração chegava ao poder. No seu caso, foi governar o território no qual se assentavam as bases políticas do sogro, o senador Amaral Peixoto, também chamado de “Comandante” ou “Almirante” pela velha guarda getulista.

No início do mês, Moreira lançou livro contando sua trajetória de homem público: “Política como destino”. A obra seguiu a trilha do sogro Amaral Peixoto, que em 1986 publicou seu “Artes da Política”, e coincidentemente (ou não) também deu depoimento à socióloga e cientista política Aspásia Camargo, inteligente, talentosa, que viveu intensamente a política. Carlos Lacerda (“Depoimento”) e Antônio Carlos Magalhães (“Política é paixão”) também contaram suas memórias, deixando um legado valioso. Política, destino e vocação.

Moreira, aos 81 anos, apresentou ao respeitável público verdadeiro tijolaço de 1.047 páginas, mas, diferentemente de pecar por excesso, ganha relevância pela forma como a história é debulhada. O livro flui, escancara a janela pela qual vemos a história recente do Brasil perambular desde os anos 1950 até os tempos mais recentes. Detalhes são revelados, como as conversas de Moreira com Brizola, incluindo rusgas e trocas de gentilezas, confirmadas por Clóvis Brigagão.

Brasília ensina aos jornalistas que cobrem política a olhar e entender os atores do poder como seres humanos com qualidades, defeitos e fraquezas, excessos e carências, sejam eles deputados, senadores, ministros ou presidentes. Durante os últimos 47 anos, cruzei com Moreira Franco como prefeito, governador, deputado, ministro e conspirador. Algumas vezes critiquei, outras elogiei, sempre respeitei.

Ele perdeu a eleição de 1982 para Leonel Brizola, depois de descoberta a tentativa de fraude praticada pela empresa Proconsult, encarregada de fazer a totalização dos votos. Foi Cesar Maia quem deu o alerta. Eu estava na coletiva.

Moreira tinha sido apoiado pelo presidente Figueiredo. Trocou o PMDB (agora já tinha o P) pelo PDS, partido que substituiu a Arena, acompanhando seu sogro e chefe político. A troca não significava adesão ao regime que entrara em decadência, mas um rearranjo regional. A crise acabou sendo superada por ambos os lados e eles se entenderam mais adiante, depois que Moreira garantiu a Brizola o controle da Assembleia Legislativa, se recusando a impedir que o PDT indicasse o presidente da Casa.

A política tem dessas coisas quando o ódio não prevalece. Adversários conversam e, muitas vezes, se entendem. Quando a pressão vem de cima, complica. Em 1991, Arnaldo Faria de Sá, então líder do Governo Collor, me contou que o presidente queria aproximar os governadores Antônio Carlos Magalhães, da Bahia, e Leonel Brizola, do Rio. Fui checar com ACM e Brizola, que confirmaram. A notícia virou manchete do Jornal do Brasil.

No dia seguinte, ACM me chama e explica que desmentiria a reportagem. “Mas o senhor confirmou”, argumentei. E ACM, sem rodeios: “O Roberto Marinho não gostou. Não vou contrariar meu amigo”.

Havia esse forte componente de tolerância, eixo central do livro de Moreira Franco. Embora a política seja a arte do possível, como dizia JK, a tolerância e a disposição para o diálogo precisam ser urgentemente resgatadas para o Brasil seguir em frente, sair desse atoleiro da polarização.

Moreira passou pelos momentos mais decisivos da nossa História desde os anos 1970. Teve a oportunidade de testemunhar como a política foi sendo deteriorada e sentir na pele os excessos praticados pelo extremismo da Lava Jato, quando o juiz Marcelo Bretas, hoje fora da magistratura, mandou prendê-lo e ao ex-presidente Temer. Ali não havia justiça, mas puro espetáculo disfarçado de justiçamento.

Vale a pena se agarrar a esse livro de Moreira Franco. Ajuda-nos a entender o Brasil de onde viemos e como chegamos até aqui. Ele conta o passado com os olhos voltados para o presente, sem deixar de mirar os riscos de retrocesso enfrentados pela nossa democracia, um deles a prática cotidiana do casuísmo como maneira ligeira de resolver problemas legais, sem respeitar a jurisprudência nem as regras contidas na Constituição.

Moreira e Amaral Peixoto pertenceram a uma família fincada no centro do poder durante a maior parte do século 20. Uma família que viveu o Estado Novo, o retorno e morte de Getúlio Vargas nos anos 1950, a ditadura militar e a redemocratização com a Constituinte e a volta das diretas para presidente.

Hoje, esses tempos podem parecer distantes demais, mas são as raízes da nossa realidade. A história contada por quem a viveu intensamente, num bate-papo com Aspásia Camargo, como se estivessem no aconchego da sala de estar e a vida fosse passando defronte, igual num filme, parte em preto e branco, outra em tecnicolor.

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