Polo Médico do Recife: liderança construída, desafios renovados

A- A+

Não é de hoje que o Polo Médico-Hospitalar do Recife é reconhecido como um dos maiores patrimônios econômicos e sociais de Pernambuco. Há décadas, a capital pernambucana é apontada como o segundo mais importante polo médico-hospitalar do Brasil, atrás apenas de São Paulo. Trata-se de uma posição construída ao longo de gerações, resultado da combinação entre excelência profissional, tradição acadêmica, capacidade empreendedora e forte vocação regional.

A importância econômica do setor é impressionante. Atualmente, a cadeia da saúde movimenta mais de R$ 12 bilhões por ano na cidade e se consolidou como o maior recolhedor de ISS do Recife, à frente de segmentos igualmente relevantes como a construção civil e a tecnologia. Em outras palavras, a saúde não é apenas uma política pública essencial: é também um dos principais motores da economia local.

Os números mais recentes divulgados pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) ajudam a explicar essa liderança. Entre as capitais brasileiras, Recife ocupa a primeira posição nacional em diversos indicadores estratégicos de oferta de recursos assistenciais. É líder em leitos SUS por 100 mil habitantes, leitos de UTI SUS por 100 mil habitantes, leitos não SUS por 100 mil habitantes e leitos de UTI não SUS por 100 mil habitantes. Também lidera o país na oferta de enfermeiros e ocupa o 3º lugar, entre as capitais, no número de médicos por mil habitantes (dados ajustados por carga horária). Poucas capitais brasileiras exibem uma concentração tão elevada de recursos assistenciais e capacidade instalada.

Mais do que chancelas institucionais, o que define a liderança do polo médico de Recife é a sua escala assistencial, a resolutividade no atendimento aos pacientes e a complexidade clínica de sua rede. Com uma área de influência que abraça quase todo o Norte e Nordeste, o polo se destaca pela entrega prática de saúde de ponta. Naturalmente, a evolução contínua desse ecossistema traz novos horizontes: o avanço nos rankings nacionais de acreditação hospitalar surge como o próximo passo natural para consolidar e formalizar a qualidade que a região já reconhece e vivência.

O desafio do setor, adiante, também está longe de ser modesto; a saúde suplementar atravessa uma verdadeira tempestade perfeita. Judicialização crescente, expansão acelerada de cursos de Medicina (sempre um ponto de atenção e fiscalização das entidades do setor), mudanças trabalhistas, impactos potenciais da reforma tributária, transformações tecnológicas e envelhecimento populacional pressionam simultaneamente o setor.

Diante desse cenário, torna-se indispensável fortalecer alianças estratégicas entre organizações públicas e privadas – como ocorre há 15 anos no LIDE Pernambuco. Afinal, foi justamente a capacidade de cooperação demonstrada durante a pandemia — quando lideranças extraordinárias salvaram milhões de vidas, apesar das precariedades e da necessidade de uma articulação institucional mais permanente — que mostrou o caminho para preservar e ampliar a relevância de um dos maiores ativos de Pernambuco: o Polo Médico-Hospitalar do Recife.







____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.



Veja também