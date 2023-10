Por mais mulheres nos tribunais

A- A+



É relevantíssimo vermos uma pluralidade de mulheres tendo os nomes ventilados para o STF. Mulheres negras, indígenas, trans, mães, casadas, solteiras. Mulheres diversas, mas cuja voz e olhar femininos assegurariam que não retrocedamos na participação feminina na mais alta corte. O Supremo Tribunal Federal (STF) teve, em 132 anos de história, 171 ministros, dentre os quais, apenas 3 mulheres - e nenhuma delas negra.

Nós, mulheres, somos pouco mais da metade da população brasileira (51,1%), realidade esta que, também, acontece no número de advogadas inscritas na Ordem. Na magistratura, segundo dados do CNJ (de 2018) as mulheres representam 44% dos juízes substitutos e 39% dos juízes titulares.

Mas, onde estamos no sistema de justiça?

Não estamos no topo e a ocupação dos espaços de comando segue desafiadora para nós! Mas, seguimos sendo pioneiras nos espaços de poder. Somos tão poucas que podemos ser contadas nos dedos e ter nossos nomes expressamente nominados, como as três mulheres que já estiveram no STF: Ellen, Carmem Lúcia, Rosa...Não queremos ser as únicas, não queremos estar no sistema de justiça, mas fora dos tribunais e das mais altas cortes. Apenas 23% dos desembargadores são do gênero feminino.

E não queremos estar por sermos mulheres, mas pela nossa trajetória, nosso brio, nossa forma suave e firme de liderar, nossa propensão ao cuidado, à flexibilidade e à criatividade são atributos valorosos nos espaços. Somos a maioria da advocacia brasileira, mas presidimos apenas cinco seccionais e isto graças à política de paridade nas chapas.

Ah, e os gargalos regionais deixam ainda mais gritante as cicatrizes do machismo estrutural. Na OAB/PE nunca tivemos uma mulher na presidência. No TJPE de 52 desembargadores, apenas uma mulher. No TRF5 dentre os 24 desembargadores 3 são mulheres, 12,5%. Isso não é o acaso ou circunstancial, é a consequência do desdobramento histórico de uma política pautada pela exclusão das mulheres nesses espaços. Mesmo se nos for permitido participar, não nos será, facilmente, permitido comandar.

A toga não pode ser uma indumentária com predileção por homens, seja com o martelo ou na tribuna. Aliás, sequer ela não tem culpa de ser utilizada em sua maioria pelo gênero masculino. Já que justiça é palavra feminina.

*

Advogada e Coordenadora do Curso de Direito da Faculdade Nova Roma.

Mediadora. Mestre em Direito.

