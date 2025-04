A- A+

OPINIÃO Por que as mulheres ainda param na metade do caminho corporativo?

Os dados recentes do estudo State of Women in Leadership, do LinkedIn, são um lembrete contundente das barreiras que nós, mulheres, ainda enfrentamos no ambiente corporativo. Embora representemos 45% da força de trabalho no Brasil, apenas 32% alcançam cargos de liderança. Apesar de um avanço modesto desde 2015, a estagnação dos últimos dois anos é alarmante.

O conceito do Degrau Quebrado ressoa profundamente em minha trajetória profissional. A transição de gerência para diretoria, com uma queda de 17% na representação feminina, e de diretoria para vice-presidência, com uma redução de 21%, evidencia um obstáculo estrutural que muitas de nós conhecemos intimamente.

Setores como tecnologia e serviços financeiros ilustram a profundidade dessas desigualdades: a presença feminina diminui 40% e 46%, respectivamente, ao longo da progressão profissional. Como líder em um desses segmentos, testemunhei e vivi os desafios de navegar em ambientes predominantemente masculinos, onde a ascensão parece ser um caminho solitário e íngreme.

Mas é importante destacar: essa não é a realidade da empresa onde atuo hoje. Tenho o privilégio de estar em um ambiente que valoriza e impulsiona lideranças femininas. E talvez por isso mesmo me sinta no dever de provocar: o que ainda está faltando para que mais empresas façam o mesmo?

Sim, contratar por habilidades e não apenas por currículos é um avanço. Mas, se a cultura da empresa continua exigindo que mulheres se encaixem num modelo de liderança desenhado por e para homens, seguimos patinando no mesmo lugar.

Mentoria ativa, políticas reais de flexibilidade e incentivo ao desenvolvimento não são "benefícios" — são estratégias de impacto. Como líder, faço questão de ser mentora e abrir caminhos. Porque eu sei o quanto ter uma referência feminina fez diferença na minha jornada.

A provocação que deixo é: quantas mulheres talentosas estão estagnadas na sua empresa, esperando por um espaço que, no fundo, já merecem? A equidade de gênero não pode mais ser só uma meta de longo prazo. Precisa ser um compromisso de agora.

___

