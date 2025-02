A- A+

OPINIÃO Por que as mulheres continuam presas no "degrau quebrado" do mundo corporativo?

A desigualdade de gênero no mundo corporativo persiste de forma estrutural, manifestando-se muito antes do chamado “teto de vidro”. Para cada 100 homens promovidos à gerência, apenas 81 mulheres recebem a mesma oportunidade.

A disparidade é ainda maior para mulheres negras, com apenas 73 promoções para cada 100 homens. Esses números evidenciam um problema mais profundo: o verdadeiro obstáculo não está apenas no topo, mas já no início da escalada profissional. Essa barreira inicial tem nome e evidências concretas – é o “degrau quebrado”, um conceito que reflete as dificuldades que as mulheres enfrentam desde as primeiras oportunidades de ascensão.

A expressão foi popularizada pelo livro The Broken Rung, de Kweilin Ellingrud, Lareina Yee e María del Mar Martínez, sócias seniores da McKinsey, que analisam a desigualdade na progressão de carreira.

O estudo Women in the Workplace, também da McKinsey, revela que as mulheres ocupam apenas 28% dos cargos de alta liderança (C-Level), um crescimento de apenas 11 pontos percentuais desde 2015. Para as mulheres negras, a situação é ainda mais alarmante: apenas uma em 16 líderes pertence a esse grupo. Esses dados deixam claro que o problema não é a ausência de talento feminino, mas sim uma estrutura organizacional que favorece os homens.

Os impactos da desigualdade na liderança não se restringem à questão social; eles afetam diretamente a economia. O estudo Forecasting Women in Leadership Positions, das Nações Unidas, mostra que excluir mulheres do empreendedorismo reduz a produção média por trabalhador e gera perdas de renda de aproximadamente 5%.

O Fórum Econômico Mundial também demonstrou que fundos gerenciados por mulheres tiveram retornos duas vezes maiores do que a média dos hedge funds, e que startups fundadas por elas geraram 10% mais receita ao longo de cinco anos do que aquelas criadas por homens. Esses números reforçam que promover a equidade não é apenas uma questão de justiça, mas também de eficiência econômica.

Apesar das evidências, as barreiras para a ascensão feminina persistem. Vieses inconscientes, a falta de políticas de equidade nas organizações e a escassez de mentorias específicas são alguns dos fatores que perpetuam essa desigualdade.

Muitas empresas ainda operam sob um modelo tradicional de liderança, que privilegia padrões masculinos de comportamento e exclui talentos femininos do processo de tomada de decisão. Além disso, a falta de flexibilidade na jornada de trabalho e a penalização da maternidade são obstáculos adicionais que afastam as mulheres de cargos de maior responsabilidade.

Para mudar esse cenário, é fundamental adotar políticas concretas de inclusão, como estabelecer metas de diversidade na liderança, implementar programas de mentoria para mulheres, garantir transparência nos critérios de promoção e revisar vieses estruturais nos processos seletivos. Além disso, investidores e o mercado devem valorizar ainda mais empresas que adotam práticas de equidade, reconhecendo que diversidade não é apenas um ideal social, mas um diferencial competitivo.

O conceito de “degrau quebrado” deixa claro que a desigualdade de gênero começa muito antes do topo da hierarquia. Se as empresas realmente desejam construir um ambiente corporativo mais inovador e produtivo, precisam consertar esse degrau, garantindo que talento e competência sejam os verdadeiros critérios de ascensão. Sem isso, continuaremos desperdiçando um potencial imenso – um erro que não é apenas ético, mas também estratégico.



* Chief Growth Officer da Portão 3 (P3).



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



Veja também