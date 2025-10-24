Por que as pessoas passam mal assistindo filmes de terror?

A- A+

Com a chegada do Halloween, cresce o interesse por filmes e séries de terror e, junto com ele, aumentam também os relatos de pessoas que passam mal ao consumir esse tipo de conteúdo. Sintomas como taquicardia, sudorese, ansiedade, crises de pânico e até desmaios são frequentemente relatados por quem se expõe a cenas de horror, mesmo ciente de que se trata de uma ficção. O fenômeno, longe de ser exagero ou “frescura”, tem explicações profundas na psicologia do medo e revela muito sobre o funcionamento da mente humana diante de estímulos ameaçadores, reais ou imaginários.

O medo é uma emoção primitiva e essencial para a sobrevivência da espécie, pois ativa mecanismos de defesa que nos preparam para lutar ou fugir diante do perigo. O cérebro humano, porém, não distingue com precisão uma ameaça real de uma ameaça percebida, e é por isso que, ao assistirmos a um filme de terror, regiões como a amígdala cerebral e o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal entram em ação, desencadeando reações fisiológicas como aceleração dos batimentos cardíacos, respiração ofegante, liberação de adrenalina e tensão muscular. Para o corpo, o monstro na tela pode parecer tão ameaçador quanto um predador de verdade.

Uma pesquisa publicada no periódico NeuroImage analisou como o cérebro reage a filmes de terror. Cientistas da Universidade de Turku, na Finlândia, capturaram imagens de ressonância magnética de 37 pessoas enquanto assistiam a longas do gênero. Cerca de 72% dos voluntários afirmaram ver pelo menos um filme de terror a cada seis meses, e o estudo identificou ativação em áreas associadas ao medo concreto, como a amígdala e o córtex pré-frontal, além de aumento do batimento cardíaco e da sudorese.

Ou seja, os filmes de terror podem ativar as mesmas áreas cerebrais envolvidas em experiências traumáticas reais, mesmo quando sabemos que aquilo é ficção. Pessoas com maior empatia ou sensibilidade sensorial tendem a reagir de forma mais intensa, e perfis mais suscetíveis ao medo podem desenvolver fobias, transtornos de ansiedade e distorções cognitivas com a exposição repetida a imagens violentas. Crianças e adolescentes são especialmente vulneráveis, pois ainda não possuem maturidade emocional para diferenciar completamente a ficção da realidade.

Para algumas pessoas, essa resposta é fonte de prazer. A descarga de dopamina e adrenalina gera euforia e alívio quando o perigo passa, o que explica o fascínio de muitos pelo gênero, uma forma segura de experimentar emoções intensas sem risco real. Para outras, especialmente aquelas com histórico de trauma, ansiedade ou alta sensibilidade emocional, o efeito pode ser devastador. A exposição a cenas violentas ou assustadoras pode desencadear crises de ansiedade, reações psicossomáticas e até episódios de dissociação, em que a mente se desliga da realidade para suportar o estresse.

Além da reação fisiológica, o conteúdo simbólico dos filmes de terror também merece atenção. Essas narrativas costumam tocar em medos universais, abandono, perda de controle, morte, invasão do lar, corpos violados, e, quando combinadas a estímulos visuais e sonoros intensos, despertam reações que escapam ao controle racional. Pessoas com traumas não elaborados podem ter respostas desproporcionais a determinadas cenas, já que o terror da tela pode reativar dores inconscientes.







___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também