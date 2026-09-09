Por que dizer "não" é tão difícil?

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Dizer “não” parece simples, no entanto, para muitas pessoas, é uma das decisões mais difíceis de sustentar. Diante de alguém que pede, espera ou exige algo de nós, o medo parece nos dominar e, impulsivamente, aceitamos a tarefa ou o compromisso. Entre o que realmente podemos fazer e o que sentimos que devemos, existe um território povoado por culpas, medos, inseguranças e necessidade de aprovação.

Quando isso acontece, dizemos “sim”, mesmo quando estamos cansados, sem tempo, carregando mais responsabilidades do que conseguimos suportar. O “sim” pode ser dito para não decepcionar, evitar um conflito, para não parecermos egoístas ou simplesmente porque não sabemos suportar a frustração da expectativa alheia.

“Cada ‘sim’ contra a nossa vontade tem um custo — e, quando isso se transforma em padrão, o custo pode ser muito alto.”

Aprendemos muito cedo que precisamos olhar para os outros e esse aprendizado faz parte da vida em sociedade. Aprendemos a cooperar, compartilhar, respeitar, ceder e reconhecer as necessidades de quem está ao nosso lado. O problema começa quando esse olhar não considera também nossas próprias necessidades.

Dizer não envolve um território muito antigo, ligado à nossa memória emocional, ao apego, aos vínculos que construímos para sermos amados. Quando crianças podemos ter percebido que discordar ou recusar gera afastamento e, assim, aprendemos a agradar, mesmo contra a nossa vontade. Esse aprendizado fica registrado no nosso corpo, e podemos perceber o padrão cristalizado na respiração que se contrai antes do nosso cérebro formular uma resposta.

Por trás de cada “não” que engolimos, existe o medo do abandono, da rejeição, de não sermos amados e aceitos. Saber que não há problema em dizer “não” não basta, porque há um padrão que se instalou em nosso sistema nervoso, que aprendeu a associar a recusa com a ameaça ao vínculo.

Podemos encontrar esse padrão também nas empresas, na figura do colaborador que nunca reclama, assume mais responsabilidades mesmo com a agenda tomada, responde a mensagens no sábado à noite, entendendo que recusar pode parecer falta de comprometimento. Pode até ser elogiado como exemplo de dedicação, mas, com frequência, é o primeiro a adoecer. Tudo isso é sustentado pelo medo de ser substituído, de perder o emprego ou de ser colocado de lado pela equipe. Cada tarefa que aceita acima de seus recursos internos é uma tentativa de manter-se seguro através da utilidade. No entanto, essa lógica baseada no medo não gera o reconhecimento esperado, gera apenas expectativa, até o esgotamento chegar.

Da mesma forma, para um CEO ou diretor de uma empresa, dizer “não” a um projeto ou admitir que está exausto pode ser visto como fracasso, levando-o a ignorar os próprios limites até o colapso do seu sistema nervoso.

Uma equipe que não encontra espaço para dizer não se torna, inevitavelmente, uma equipe ineficaz, onde a criatividade é bloqueada pelo receio. Quando não há quem recuse prazos irreais, a empresa perde a informação valiosa do limite real da sua capacidade de entrega. E isso é claramente observado meses depois, quando surge a queda da performance ou os afastamentos por estresse. Equipes que não conseguem estabelecer limites colapsam mais rápido e, o pior, de forma silenciosa.

“Liderar produtivamente é criar condições para que um ‘não’ seja recebido como informação — e não como ameaça ao vínculo de trabalho.”

Seja no plano pessoal ou corporativo, é necessário reconhecer que a carga que acompanha um “não” está relacionada ao medo de não ser aprovado, de ficar só, de ser rejeitado e não aceito.

Aprender a dizer “não” é uma forma de reconstruir a certeza de que podemos recusar uma demanda e, mesmo assim, sermos aceitos. Para isso, é necessário, primeiramente, perceber que um “sim” dito automaticamente está sempre contaminado pelo medo.





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