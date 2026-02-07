Por que há tantas fake news em torno do Pix? Uma explicação estrutural, social e comunicacional

A- A+

Criado em 2020 pelo Banco Central do Brasil, o Pix consolidou-se, em poucos anos, como uma das infraestruturas financeiras mais relevantes da história recente do país. O sistema de pagamentos instantâneos transformou a forma como brasileiros realizam transferências, pagamentos e recebimentos, ao permitir operações rápidas, gratuitas e disponíveis vinte e quatro horas por dia. Segundo dados oficiais do Banco Central, mais de 80% da população adulta já utilizou o Pix ao menos uma vez, e bilhões de transações são realizadas mensalmente. Trata-se, portanto, de uma tecnologia que deixou de ser apenas uma inovação e passou a integrar de forma estrutural a vida econômica e cotidiana do brasileiro.

Essa ampla difusão, contudo, trouxe um efeito colateral relevante: o Pix tornou-se um dos principais alvos de desinformação no ambiente digital. Notícias falsas, boatos alarmistas e interpretações distorcidas sobre o funcionamento do sistema circulam com frequência nas redes sociais e aplicativos de mensagens. Esse fenômeno não é aleatório nem pode ser explicado apenas pela má-fé individual, mas resulta de uma combinação de fatores estruturais que envolvem tecnologia, economia, comunicação institucional e comportamento social.

O dinheiro ocupa um papel central na vida social. A moeda física sempre representou não apenas poder de compra, mas também segurança, autonomia e sobrevivência. Informações relacionadas a pagamentos, impostos, bloqueios ou monitoramento financeiro tendem a ativar medos imediatos. Estudos em psicologia econômica indicam que indivíduos reagem de forma mais rápida e menos crítica quando percebem ameaças ao próprio patrimônio, sobretudo em contextos de instabilidade econômica.

Outro fator decisivo para a disseminação de fake news sobre o Pix é a baixa alfabetização financeira e digital no Brasil. Pesquisas da OCDE, da Fundação Getulio Vargas e do próprio Banco Central apontam que grande parte da população utiliza serviços financeiros digitais sem compreender plenamente seu funcionamento. Muitos usuários sabem operar o Pix, mas desconhecem aspectos centrais de sua regulação, como quais informações são registradas pelas instituições financeiras e a diferença entre regras técnicas, fiscais e tributárias.

Esse descompasso entre uso intensivo e compreensão limitada cria um ambiente propício a distorções. Ajustes em mecanismos de segurança ou obrigações já existentes de comunicação ao fisco são frequentemente interpretados como novos impostos ou formas inéditas de controle governamental, mesmo quando não há qualquer alteração tributária.

O Banco Central e a Receita Federal comunicam-se majoritariamente por meio de linguagem técnica e normativa. Embora correta, essa comunicação não compete em igualdade com o ecossistema das redes sociais, que privilegia mensagens curtas e emocionais. A ausência de uma tradução acessível das decisões técnicas cria um vácuo informacional, rapidamente ocupado por versões falsas apresentadas como “alertas” ou “denúncias”.

As plataformas digitais, por sua vez, operam com algoritmos que priorizam o engajamento. Conteúdos que despertam medo ou urgência circulam mais do que explicações ponderadas. No caso do Pix, títulos alarmistas geram cliques, compartilhamentos e monetização, mesmo quando são enganosos.

Isso ocorre, pois apesar de estarmos falando de um sistema digital, ele está simbolicamente ligado ao dinheiro “à moda antiga”. Para grande parte da população, o Pix funciona como uma extensão direta da cédula física: é o meio pelo qual se paga o aluguel, o transporte, o lanche, o fornecedor ou o funcionário informal. Essa associação simbólica reforça a percepção de que qualquer mudança no sistema equivale a uma intervenção direta no bolso do cidadão.

Embora existam fraudes reais envolvendo o Pix, como golpes de engenharia social e clonagem de contas, a mistura entre crimes legítimos e notícias falsas gera confusão e favorece o criminoso. A desinformação em torno do Pix não decorre de falhas técnicas do sistema, mas de sua relevância social.

Combater esse cenário exige mais do que checagem de fatos: requer educação financeira e digital, comunicação pública acessível e maior responsabilidade das plataformas. O Pix é, ao mesmo tempo, uma inovação bem-sucedida e um espelho das fragilidades informacionais da sociedade brasileira.





