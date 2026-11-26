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Chegar aos 40 anos pode representar um período de mudanças importantes para o corpo feminino. A roupa que antes vestia com facilidade começa a ficar diferente, a gordura parece se concentrar mais na região abdominal, a disposição oscila e manter o peso se torna um desafio. Embora essas transformações sejam frequentemente associadas ao envelhecimento, existe um conjunto de fatores biológicos por trás delas, especialmente as alterações hormonais que antecedem a menopausa e as mudanças na composição corporal.

Um dos principais protagonistas desse processo é o estrogênio. Produzido principalmente pelos ovários, esse hormônio participa de diversas funções do organismo, influenciando não apenas o sistema reprodutivo, mas também o metabolismo, a distribuição da gordura corporal, a saúde óssea e o funcionamento muscular. A partir dos 40 anos, algumas mulheres começam a experimentar os primeiros sinais da transição menopausal, também chamada de perimenopausa. Neste período, os níveis hormonais passam a oscilar, os ciclos menstruais podem ficar irregulares e sintomas como ondas de calor, alterações do sono, irritabilidade e dificuldade de concentração podem aparecer.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a menopausa ocorre naturalmente, na maioria das mulheres, entre os 45 e os 55 anos. Ela é caracterizada pela ausência de menstruação durante 12 meses consecutivos, sem outra causa identificável. A transição, entretanto, pode começar anos antes. Uma das mudanças que mais chamam a atenção nesta fase é a redistribuição da gordura corporal. Com a redução do estrogênio, a tendência é que parte da gordura passe a se concentrar mais na região abdominal, em vez de ficar predominantemente nos quadris e nas coxas.

Ao mesmo tempo, a manutenção da massa muscular se torna um desafio maior. Isso acontece porque o envelhecimento já está associado a uma redução gradual da capacidade de preservar e desenvolver músculos. As alterações hormonais da menopausa podem contribuir para esse cenário. A mudança na composição corporal não deve ser interpretada apenas como uma questão estética. A redução da massa e da idade muscular, associada ao aumento da gordura abdominal, pode repercutir na força, na mobilidade, na saúde metabólica e na autonomia da mulher. Por isso, é importante compreender o que está acontecendo no organismo e agir preventivamente.

Se existe um componente que merece atenção especial nessa etapa da vida, ele é a musculatura. Muito além de contribuir para a aparência física, os músculos são fundamentais para o equilíbrio, a sustentação do esqueleto, a proteção das articulações e a regulação do metabolismo. A perda progressiva de massa e força muscular, conhecida como sarcopenia, pode comprometer a capacidade de realizar atividades cotidianas e aumentar o risco de quedas e limitações funcionais com o passar dos anos.

A boa notícia é que as mudanças desta fase não significam perda inevitável de saúde, força ou qualidade de vida. A adoção de hábitos consistentes pode fazer diferença na maneira como o organismo atravessa a transição hormonal. A musculação e outros exercícios de resistência estão entre as principais estratégias para preservar e desenvolver a musculatura. A alimentação também merece atenção, especialmente em relação ao consumo adequado de proteínas, vitaminas e minerais. Sono de qualidade e atividade física regular complementam este cuidado.

Depois dos 40, a mulher precisa olhar para o corpo de maneira mais abrangente. Não se trata simplesmente de emagrecer ou recuperar o peso de alguns anos atrás, mas de preservar músculos, ossos, saúde metabólica e equilíbrio hormonal. O treinamento de força, a alimentação adequada e o acompanhamento profissional são pilares importantes para um envelhecimento saudável. Entender o papel dos hormônios e reconhecer a importância dos músculos permite substituir a preocupação exclusivamente estética por uma estratégia de cuidado com a saúde. Mais do que lutar contra o tempo, o objetivo é chegar às próximas décadas com força, disposição e autonomia.



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*PhD em Engenharia Biomédica pela UTD (University of Texas, Dallas), farmacêutica, cientista, co-fundadora e CEO da bio meds Brasil

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