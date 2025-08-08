Por que o empreendedorismo é essencial no Brasil?

A- A+

De acordo com dados do Mapa de Empresas, ferramenta disponibilizada pelo Governo Federal para fornecer indicadores relativos ao quantitativo de empresas registradas no país e ao tempo médio necessário para abertura de empresas, no primeiro quadrimestre de 2025, foram registradas 23.205.843 empresas ativas, incluindo matrizes, filiais e MEIs.

Sabemos que o empreendedorismo deixou de ser apenas uma opção de carreira e passou a ser uma necessidade para milhões de brasileiros. Para se ter sucesso, é necessário resiliência e adaptação, características fundamentais para quem deseja abrir e manter um negócio próprio.

Mas, afinal, o que isso significa na prática? Empreender não é apenas abrir uma empresa. Trata-se de uma atitude mental, de enxergar oportunidades onde outros veem dificuldades e de transformar ideias em ações concretas. É uma jornada de desenvolvimento pessoal, em que a persistência é o principal combustível para o sucesso.

No Brasil, as pessoas investem em um sonho, mas muitas vezes a falta de apoio financeiro, burocracias e um mercado instável desafiam diariamente quem tenta manter o negócio ativo. Mas é exatamente nesse contexto que surgem os mais criativos, flexíveis e obstinados. Os que certamente terão sucesso.

O início costuma ser difícil, mas o impossível é só questão de opinião. Com planejamento, coragem e foco, é possível transformar pequenas ideias em grandes negócios. Outro fator determinante é a liderança. A pessoa precisa saber inspirar, delegar e servir a equipe, criando um ambiente motivador e seguro.

Por isso, o empreendedorismo é importante no Brasil atual. Ele gera empregos, movimenta a economia e promove transformação social. Não importa o tamanho do sonho: com determinação e ação estratégica, qualquer pessoa pode empreender e prosperar.









___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também