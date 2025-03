Por que os ovos de Páscoa estão mais caros?  

A- A+

Nos últimos anos, os consumidores brasileiros têm notado um aumento significativo nos preços dos ovos de chocolate durante a Páscoa. Este fenômeno é resultado de uma combinação de fatores econômicos, climáticos, sanitários e logísticos que afetam a cadeia de produção e distribuição do chocolate. Aqui, apresento um panorama detalhado sobre o aumento dos preços dos ovos de chocolate no Brasil, analisando os principais fatores que influenciam esses custos e apresentando um histórico dos últimos três anos.

Os principais fatores que influenciaram o aumento nos preços estão ligados, primeiramente, ao preço do cacau no mercado internacional. Principal ingrediente do chocolate, seu preço tem sido um dos maiores responsáveis na planilha de custos de produção. A crise climática e sanitária nas regiões produtoras de cacau na África Ocidental, especialmente na Costa do Marfim e em Gana, resultou em uma redução significativa na oferta. Em 2025, o preço do cacau subiu cerca de 189% em relação ao ano anterior.

Embora o Brasil seja um dos maiores produtores de cacau do mundo, a produção nacional não é suficiente para atender à demanda interna. Em 2023, o Brasil importou cerca de 43,3 mil toneladas de cacau, principalmente da Costa do Marfim e de Gana. Esse aumento nas importações também contribui para a elevação dos preços.

Em 2022, os preços dos ovos de Páscoa subiram cerca de 10% em relação ao ano anterior, com ovos de 250g custando em média R$ 70.Em 2023, houve um aumento significativo de até 35% nos preços dos ovos de Páscoa devido à inflação e ao aumento dos custos de produção. O preço médio de um ovo de 250g foi de aproximadamente R$ 90. Em 2024, o preço do cacau continuou a subir, resultando em um aumento de cerca de 11,99% no preço dos chocolates. O preço médio dos ovos de Páscoa foi de R$ 100 para ovos de 250g.

Outros ingredientes como açúcar e leite, essenciais na fabricação dos ovos, também tiveram seus preços elevados em função de condições climáticas adversas e ao aumento dos custos de produção e transporte. As embalagens e a energia no processo de produção também impactam diretamente os preços dos ovos de chocolate. A inflação nos preços do papel, plástico e outros materiais de embalagem, juntamente com o aumento dos custos de energia, elevam os custos operacionais das fábricas.

O aumento dos preços dos ovos de Páscoa pode levar os consumidores brasileiros a repensarem seus hábitos de consumo. Alternativas mais acessíveis, como chocolates em barra, ovos caseiros, cestas de doces, chocolates artesanais ou outros tipos de lembranças podem ser opções para driblar os preços restritivos.

Diante do cenário de alta nos preços, algumas medidas podem ser consideradas pelo Governo Federal para mitigar o impacto no consumidor, como incentivo à produção nacional de cacau, busca por alternativas de insumos e estímulo à concorrência entre empresas, o que pode ajudar a melhorar a qualidade e oferecer preços mais acessíveis.

É importante ressaltar que a variação de preços entre diferentes marcas e tipos de ovos de chocolate é significativa. O consumidor pode encontrar opções mais acessíveis ao comparar preços e buscar promoções.





* Doutor em sociologia e professor de Gestão, Comunicação e Negócios da Uninter.



