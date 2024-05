Por que os suplementos alimentares estão transformando a saúde global?

A- A+

Num mundo onde a saúde finalmente está começando a ser tratada como prioridade, observamos mudanças notáveis nos hábitos das pessoas, que estão cada vez mais em busca de um estilo de vida saudável. Junto com a prática de exercícios físicos e a atenção à alimentação, percebo uma crescente adesão aos suplementos alimentares em todas as faixas etárias. Esses produtos têm se tornado essenciais no cotidiano de muitos consumidores e suas famílias devido aos seus múltiplos benefícios. Confirmando essa observação, segundo um estudo divulgado pela Future Market Insights (FMI), o mercado global de suplementos alimentares deve superar a marca de US$ 252 bilhões em 2025. Além disso, é esperado que esse setor registre um crescimento de 7,5% em sua Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR), durante o período de 2015 a 2025, demonstrando o potencial do segmento. Além da conscientização sobre o bem-estar físico e mental, esse crescimento se deve a outros motivos, como o aumento no consumo por parte daqueles que seguem dietas restritivas, seja por opção ou necessidade devido a alergias e intolerâncias, e o envelhecimento da população, que contribui para uma maior demanda por esses produtos à medida que as pessoas buscam maneiras de manter a vitalidade ao longo dos anos. A disponibilidade cada vez maior desses itens, tanto em lojas físicas quanto online, também é importante nesse processo, pois facilita o acesso dos consumidores às diferentes opções do mercado. Muitas vezes, por meio da alimentação, não é possível obter a quantidade adequada dos nutrientes essenciais para o corpo humano. Nesses casos, é necessário recorrer aos suplementos para garantir o funcionamento adequado do organismo, já que por meio deles podemos obter proteínas, vitaminas e minerais importantes para uma variedade de funções no corpo, como a regulação do metabolismo, a manutenção da saúde óssea e até mesmo o auxílio no fortalecimento do sistema imunológico, entre outras milhares de funções. Ao meu ver, a expansão desse setor é resultado positivo da conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde e outros fatores relacionados ao bem-estar, refletindo uma mudança de mentalidade em direção a um estilo de vida mais saudável. Além disso, representa uma oportunidade de mercado para explorar novas soluções e oferecer produtos mais diversificados que atendam às necessidades da população. Por fim, cada faixa etária e organismo possui necessidades nutricionais específicas, então é fundamental buscar a orientação de um especialista antes de consumir qualquer tipo de suplementação, seja para atividades físicas ou como complemento alimentar.

*Visionário empreendedor cuja paixão pelos produtos naturais foi cultivada desde os 15 anos. Aos 22 anos, lançou a Always Fit, uma plataforma de e-commerce especializado em suplementos naturais.

Veja também

Como a IA generativa vai impactar sua reputação