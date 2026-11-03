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OPINIÃO Por que tão poucos clubes de futebol chegam à bolsa de valores?

Futebol e bolsa de valores parecem feitos um para o outro. Se o torcedor lota estádios e esgota camisas, por que não abriria uma conta na XP ou no BTG para virar acionista do seu clube?

No Brasil, a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) tornou isso possível: o clube pode abrir o capital e listar suas ações na bolsa. Mas não é tão simples assim.

Digo isso porque abrir o capital não é coisa pouca. Envolve custos de entrada, governança rigorosa, divulgação de informações e o escrutínio do regulador e do mercado.

Se é difícil para qualquer empresa, para um clube de futebol é ainda mais. E a razão está na própria economia do jogo.

Um clube de futebol é um negócio de capital intensivo. Tudo o que entra (e mais um pouco) vai para contratações, salários e o que mais ajudar o time a render em campo.

O gestor tem pouca margem. Se deixa de reinvestir, o clube é engolido pelos rivais. Se perde competitividade, enfrenta a revolta da torcida.

Alan Sugar, ex-dirigente do Tottenham e um dos idealizadores da Premier League, resumiu o fenômeno em recente passagem pelo Brasil: “Quanto mais dinheiro é dado aos clubes, mais dinheiro é gasto em jogadores. Qualquer um sabe o efeito do suco de ameixa: entra por um lado e sai por outro”.

Se o caixa é todo consumido pela operação, não sobra o que distribuir como dividendos. Sem eles, a ação perde um de seus maiores atrativos: o investidor de longo prazo fica sem renda recorrente e depende só da valorização e da venda futura dos papéis.

Daí haver tão poucos clubes listados no mundo, a exemplo de Juventus, Manchester United, Sporting e Porto. Mesmo neles, o free float (ações em circulação) é pequeno: nenhum tem mais de 20% das ações nas mãos do mercado. A grande maioria está com controladores e grandes acionistas, ou seja, longe do investidor de varejo.

Que a bolsa seja pouco atraente para os clubes não significa que o mercado de capitais esteja fora do seu alcance. Pensar assim é tomar a listagem de ações na bolsa como a única via de financiamento. Além das ações, o mercado oferece um cardápio de títulos para cada necessidade de capital, modelo de negócio e perfil de investidor.

Não faz muito que Atlético Mineiro e Cuiabá, por exemplo, emitiram debêntures. Atlético Goianiense, América-MG, Cruzeiro Fortaleza já emitiram notas comerciais. São títulos em que o investidor não vira acionista, mas credor do clube — em vez de apostar em dividendos que dificilmente virão, empresta e recebe a remuneração pactuada, haja ou não lucro distribuído.

Foi pensando nisso que a Lei da SAF criou a debênture-fut, título de dívida exclusivo das SAFs, com rendimentos isentos de IR para a pessoa física. A isenção, porém, foi vetada, e o título perdeu seu principal atrativo. Se o presidente quer ajudar os clubes depois da MP das bets, eis uma saída: propor a mudança da Lei da SAF para reabrir a via de financiamento dos clubes.

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