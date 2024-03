Por uma maior paridade de gênero no Judiciário

A- A+

O Relatório de Participação Feminina na Magistratura divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ano-base 2022, publicado em 2023, sinaliza que a participação feminina nas esferas de Poder em nosso país e, em particular, no Judiciário, ainda é diminuta. Segundo este estudo, apenas 25% (vinte e cinco por cento) dos assentos nos Tribunais são ocupados por mulheres. Resta, claro, que o Judiciário nacional precisa buscar um equilíbrio de gênero quanto à ocupação de seus principais postos.



O avanço e a consolidação da Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário, inclusive pela via de acesso do Quinto Constitucional, permitirá uma maior paridade de gênero nas cortes brasileiras, diminuindo o desequilíbrio apontado pelo CNJ.



A ainda tímida representação feminina em espaços de poder e suas interseccionalidades têm relação direta com a desigualdade no mercado de trabalho, violência e os papéis de gênero impostos desde cedo para as mulheres como um todo, sendo certo que a representação feminina é imprescindível para que as Cortes do Judiciário consigam refletir a realidade contemporânea do povo brasileiro e, assim, melhor representá-lo em suas diversas camadas.



Deveras, a liderança contribui, principalmente, para contrapor os estereótipos sociais de gênero e lidar com temas sensíveis que, muitas das vezes, não são devidamente tratados pela sociedade na qual estamos inseridos. A representatividade das mulheres no meio jurídico é crescente, mas até o presente é questão premente e desafiadora quando se observam os obstáculos ao processo de transição democrática no que se refere às políticas de equidade de gênero.



Como nos lembra Simone de Beauvoir, “Basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados... Esses direitos não são permanentes. Você terá que se manter vigilante durante toda sua vida.” Nos esforcemos, pois, para tornar a paridade de gênero no Judiciário brasileiro uma realidade!



Mestre em Direito



