Portabilidade digital no crédito imobiliário: o passo urgente que falta no Open Finance

A- A+

Na primeira sessão depois do segundo turno, em 26 de outubro, o DI para janeiro de 2028 fechou perto de 14,8%, cerca de 1,9 ponto percentual acima da sexta-feira anterior, e a B3 suspendeu negociações durante o pregão. Na mesma semana, três grandes bancos privados reajustaram o financiamento imobiliário. Quem assinou nesses dias pode ter fixado, por décadas, uma taxa formada no pior momento do mercado. A volatilidade passa. O problema é a falta de saída: a dívida mais longa e mais exposta a esse tipo de choque ficou no fim da fila da portabilidade digital, e precisa passar para o começo.

Desde fevereiro de 2026, quem tem crédito pessoal sem garantia pode levar a dívida para outro banco pelo aplicativo, via Open Finance, em prazo curto, pelas regras do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Para o financiamento imobiliário, não existe data.

Fora desse ambiente, a portabilidade imobiliária continua sendo um processo de papel, avaliação e cartório. Nessa modalidade, a formalização da garantia e os custos de avaliação do imóvel e de registro tornam a troca de banco especialmente onerosa. O direito existe. O caminho para exercê-lo é que desestimula quem tenta. A ordem do cronograma segue a complexidade: primeiro o crédito sem garantia e, em etapas futuras e ainda sem prazo, o imobiliário, que envolve garantia e registro do imóvel. Mas o critério que deveria pesar é outro: o tempo de exposição. Uma taxa ruim no crédito pessoal custa alguns meses. No financiamento da casa própria, custa duas ou três décadas, e a portabilidade é o principal instrumento que permite corrigir essa taxa sem vender o imóvel nem renegociar sozinho com o mesmo banco.

O momento torna a questão mais urgente. Está em curso a mudança no direcionamento da poupança, desenhada para ampliar os recursos do crédito imobiliário. Mais dinheiro disponível, porém, não garante financiamento mais barato. O que reduz o preço é concorrência real, e ela depende da capacidade de negociação de quem toma o crédito. Concorrência que vale apenas para quem ainda não assinou é meia concorrência. Se o mutuário não consegue mudar de banco com facilidade, a disputa acaba no dia da assinatura.

A objeção técnica merece resposta. É verdade que o financiamento imobiliário tem alienação fiduciária e registro em cartório e não cabe no prazo do crédito pessoal. Mas ninguém precisa desse prazo. Precisa de data e de padrão. Boa parte do processo é informação: saldo devedor, taxa, prazo restante, contraproposta do banco original. Tudo isso pode circular pelo Open Finance. E o registro já tem base para ser digital desde a Lei 14.382, de 2022, que criou o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos.

Há também quem diga que, com a Selic mantida em 13,75% ao ano pelo Copom em 4 de novembro e os juros futuros em alta, ninguém vai portar agora. É justamente por isso que a hora de construir é esta. Uma ferramenta que leva anos para ficar pronta precisa estar funcionando quando as taxas cederem, não ser anunciada depois que a janela fechar.

São três passos. Incluir o crédito imobiliário no cronograma do Open Finance com data definida. Começar pela parte que é informação, com saldo devedor e condições do contrato compartilhados digitalmente e prazo fixo para a contraproposta do banco original. E padronizar a substituição da garantia pelo registro eletrônico, com custo informado antes de o cliente decidir.

A volatilidade de outubro não será a última. Enquanto a saída depender de papel, cartório e paciência, cada choque de juros continuará pesando por décadas sobre quem assinou.

-------------------

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.

Veja também