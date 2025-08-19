Porto Digital em Petrolina: inovação com identidade regional 

A- A+

A chegada do Porto Digital a Petrolina é mais do que a expansão de um polo de tecnologia reconhecido nacionalmente. É o início de uma nova página na história do desenvolvimento regional, que traz consigo o DNA da inovação digital e a capacidade de conectar o Vale do São Francisco as redes dinâmicas da economia do conhecimento.

Incorporando a força transformadora do ‘ecossistema” das instituições tradicionais como a CODEVASF, EMBRAPA, Bancos de Desenvolvimento, ACADEMIA, CHESF, para citar algumas; que protagonizaram o status atual de desenvolvimento reconhecido internacionalmente, cujo impacto posiciona Pernambuco com destaque nacional na exportação de frutas.

O Porto Digital nasce com a vocação de ser ágil, colaborativo e voltado à criação de soluções tecnológicas aplicadas aos desafios locais e globais. Essa diferença o posiciona como um complemento estratégico, capaz de gerar sinergias e evitar superposição de ações.

O HUB de Inovação será instalado na orla fluvial de Petrolina, em um prédio icônico pela arquitetura moderna e pela simbologia implícita do Rio São Francisco como o “FAROL” do desenvolvimento regional. O prédio deverá passar por uma requalificação também simbólica e exemplar de um equipamento urbano que a visão não seja apenas estética, mas concebida com base nos princípios da sustentabilidade - preservação da mata ciliar, uso de energia solar, captação de água de chuva, estrutura de reuso de água, transformando-se em vitrine viva de como inovação pode caminhar junto com o respeito ao meio ambiente.

A força do Porto Digital além do seu portifólio conceitual implicitamente inovador, dependerá também da capacidade de articulação “analógica”, cujo protagonismo político e técnico demonstrado pela história de Petrolina das lideranças locais, serão estratégicas para alcançar as transformações dos paradigmas de desenvolvimento que o Porto carrega.

Ele será um ponto de encontro da cultura, do agro da tecnologia, entre a economia criativa e as energias renováveis, entre o turismo e inteligência artificial, reconectando produtores, pesquisadores, empreendedores, startups, cooperativas e governo. Para isso, a construção de parcerias será central, envolvendo não apenas as instituições tradicionais, mas também atores das três dimensões da sustentabilidade: Social, Econômica e Ambiental.

O Vale do São Francisco, reconhecido mundialmente pela fruticultura irrigada e por sua resiliência no Semiárido, agora terá a oportunidade de se tornar também referência em soluções digitais à sustentabilidade. O Porto Digital em Petrolina será um instrumento para transformar potencial em realidade, ajudando a escrever um futuro em que inovação e identidade regional caminham lado a lado.



* Engenheiro Agrônomo, mestre em Dinâmica de Desenvolvimento do Semiárido; MBA em ESG, consultor ESG da Abrafrutas e empresário- ESG Planning Consultoria

