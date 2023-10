Posso trocar a mamografia por outro exame?

A- A+

A mamografia é o exame através do qual se realizam imagensradiográficas da mama, utilizando baixas doses de radiação, em um aparelho específico, denominado mamógrafo. Durante o exame, as mamas são comprimidas com o objetivo de espalhar o tecido mamário, o que faz melhorar a qualidade da imagem e reduz ainda mais a exposição à radiação. Entretanto, a realização da mamografia pode gerar bastante ansiedade em algumas mulheres, especialmente pela possibilidade deste exame causar algum grau de desconforto. É compreensível, nos sensibilizamos com eventuais incômodos. Contudo, cabe a nós, a todas as mulheres como multiplicadoras de informação e à comunidade de forma geral, irmos além e explicar o porquê de esse exame ser fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Com a realização de uma mamografia de qualidade é possível detectar várias lesões, incluindo as microcalcificacões. Extremamente pequenas, estas microcalcificações na maioria das vezes só podem ser visualizadas através da mamografia. Elas podem indicar o surgimento do câncer de mama numa fase bem inicial, quando a chance de cura é superior a 95%, e os tratamentos são menos invasivos. Nenhum outro exame, seja a ultrassonografia ou a Ressonância Magnética, consegue detectar as microcalcificacões tão bem quanto a mamografia. Por isso, ela é extremamente importante. Por isso, queremos que você, mulher, entenda que, com uma compressão adequada, as imagens obtidas serão mais nítidas, permitindo uma avaliação detalhada da mama e, por consequência, um diagnóstico ainda mais preciso. Por isso, os técnicos que realizam a mamografia, normalmente insistem um pouco mais na qualidade do exame, com o objetivo de possibilitar as melhores imagens possíveis, aumentando a capacidade de detecção de lesões pela equipe médica.Quanto melhor for o exame, mais fácil a identificação de achados suspeitos, principalmente das microcalcificações, sendo fundamental para detecção do câncer de mama em um estágio bem precoce. Então, podemos trocar a mamografia por outro exame? A resposta é não. E ela precisa ser anual? Sim. Devido à alta capacidade em detectar o câncer nessas fases iniciais, antes mesmo do aparecimento de qualquer sintoma, a mamografia é o único exame que foi capaz de reduzir a mortalidade por câncer de mama, de maneira comprovada por vários estudos científicos. Porém, para auxiliar na realização da mamografia, seguem algumas dicas para que a mulher possa tornar este exame mais confortável: 1 - Opte por realizar a mamografia cerca de duas semanas antes ou após o período menstrual, evitando fazer o exame nos períodos do ciclo em que a mama esteja mais sensível; 2 - Faça seus exames em clínicas de referência, que utilizam aparelhos mais modernos, que possuem uma ergonomia melhor e permitem uma compressão mamária menor, mantendo a qualidade das imagens obtidas; 3 - Compreenda que, apesar de dúvidas ou inseguranças relacionadas à mamografia, suas vantagens são superiores e a realização anual do exame, de forma continuada, possibilita detectar o câncer de mama numa fase mais precoce, com altas chances de cura, permitindo um tratamento mais eficaz. Não tenha medo! Realize sua mamografia anualmente e esteja um passo à frente na sua saúde.

*MÉDICA RADIOLOGISTA DO CENTRO DIAGNÓSTICO LUCILO ÁVILA E MEMBRO TITULAR DO COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA

