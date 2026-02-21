Precisamos falar em securitização

A- A+

Antes de discutir se a securitização é boa ou ruim, é importante entender o que ela significa. Em termos simples, securitizar é transformar os créditos vencidos que o poder público tem a receber — mas que são de cobrança custosa e demorariam anos para entrar no caixa — em recursos imediatos para investimento. Ou seja, é uma forma de antecipar receitas futuras já existentes para atender necessidades presentes.

Falar de securitização é falar, acima de tudo, de responsabilidade com o futuro. Não se trata de um tema simples, nem deve ser tratado com slogans ou preconceitos. Trata-se de um instrumento moderno de gestão pública, que precisa ser compreendido com clareza, transparência e seriedade.

Os municípios brasileiros vivem um cenário desafiador: demandas crescentes da população, pressão por serviços de qualidade, limitações fiscais e, muitas vezes, uma grande carteira de créditos inscritos que simplesmente não se transformam em receita real. Créditos que existem no papel, mas não chegam à ponta, não viram escola, não viram saúde, não viram obra.

A securitização surge exatamente nesse ponto: como uma ferramenta de transformação de ativos parados em capacidade de investimento, sem aumentar impostos e sem comprometer a prestação de serviços essenciais.

É importante deixar algo muito claro: securitização não é endividamento irresponsável. Quando bem estruturada, com governança, limites legais e controle público, ela é um mecanismo de antecipação de fluxos futuros, baseado em créditos já constituídos, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal e os órgãos de controle.

Não podemos é continuar aceitando um modelo em que o município carrega uma carteira enorme de créditos vencidos, com baixíssima recuperabilidade, enquanto a população cobra respostas imediatas. Governar é fazer escolhas e a pior decisão é a inércia.

Defender a securitização é defender planejamento, transparência e coragem administrativa. É reconhecer que o gestor público precisa de instrumentos modernos, assim como o setor privado já utiliza há décadas, sempre com regras claras, fiscalização rigorosa e foco no interesse coletivo.

Claro que isso exige cautela. Exige estudos técnicos, diálogo com os tribunais de contas, com o legislativo e com a sociedade. Exige que cada município avalie sua realidade, sua capacidade de pagamento e sua estratégia de longo prazo. Não existe solução mágica, mas existe gestão responsável.

O debate que precisamos fazer não é se somos “a favor ou contra” a securitização — nem tudo no mundo é Santa versus Sport. O debate correto é: como usar esse instrumento com responsabilidade, transparência e foco no cidadão.

Porque, no fim das contas, o que a população espera não é o nome da ferramenta financeira. O que ela espera é resultado: mais investimento, mais serviço, mais cuidado com a cidade e com as pessoas.

E é com esse espírito — de responsabilidade, equilíbrio fiscal e compromisso social — que precisamos encarar esse debate.



