Em muitos casos, a vidência do que vai ou do que pode acontecer, não é adivinhação mas sim fruto do “presságio”, sentimento intuitivo do que pode ocorrer, dessa forma temos sido presenteados com a certeza quase absoluta, de que as perigosas ações dos poderosos de hoje, gestores dos destinos da humanidade, são plantações de vento para colhermos tempestades, que já estão a caminho.

Os acontecimentos de um passado distante ou recente, servem como alerta, evidenciando as consequências do que pode advir, como exemplo o “crash” da bolsa de Nova York, prefaciando em 1929 o desarranjo global, que viria a seguir, culminando no transcorrer dos anos 30 em ambiente favorável aos primeiros passos da Segunda Guerra Mundial, concebida e liderada pelo alucinado nazista Adolf Hitler, que se intitulava como o “great” mentor do Terceiro Reich, que matou mais de setenta milhões de pessoas, no início dos anos quarenta na tentativa da revanche pela débâcle da Alemanha na 1ª Guerra Mundial.

Como gatos escaldados com os acontecimentos passados, não será surpresa se os “greats” de hoje, que pontificam em todos os quadrantes da Terra, da Ásia ao ocidente e até mesmo aqui no Trópico Tupiniquim, não estejam preparando com espasmos de ufanismo doentio a primeira tragédia global do século XXI.

Esses personagens têm nome e sobrenome conhecidos de todos nós para serem lembrados para sempre, como é seu desejo, não pelo bem, mas pelo terrível mau que são capazes de fazer, ou melhor, que já estão fazendo, quem viver verá.

Todos eles têm um elo em comum, são portadores de varas de condão e domínio, representados pelas armas de ultima geração capazes de aniquilar multidões de uma só vez, e na sequência confraternizar com caras e bocas com seus afins, o seleto grupo de donos do mundo, prato cheio para um tratado psiquiátrico de oportuna e grande relevância.

A derradeira esperança na tentativa de interromper a evolução do dramático “presságio”, deve ser representada pela ação conjunta em caráter emergencial dos mais importantes fóruns da comunidade global, ONU, União Europeia, OEA, DAVOS, a Igreja e outros, em alerta coletivo dando voz as lideranças da paz em uníssono pelo imprescindível milagre de socorro e entendimento entre os povos, antes que seja tarde.

A observação não é por força de particular e insignificante narrativa, fazendo uso da palavra da moda no nosso desarrumado Brasil, é pertinente e verdadeira como matéria prima das nossas preces, diuturnamente presentes nas orações do combalido Papa Francisco.



Os dias de hoje carregados de mazelas, antagonismos de toda natureza, inclusive da própria, com terremotos, incêndios, inundações, e a desumana crueldade dos homens ditos civilizados, tem nos amedrontado no micro espaço da nossa existência, chorando baixinho aterrorizado com os sinais do amanhã que já pode estar a caminho, rezando e acreditando que o “seja o que Deus quiser”, venha acompanhado de lições de vida e salvação.

A ousadia dos poderosos é tamanha, que não se preocupam em dissimular a sanha de poder, divulgam ostensivamente suas pretensões sem cerimônia, “vou lhe invadir, e tomar tudo que você tem, não adianta espernear, você já era e pronto”.

Nada escapa no redesenho da Terra, até mesmo a denominação de espaços e países, que serão rebatizados no planejado “Novo Mundo” fruto do desumano e inimaginável fenômeno, que cresce sem barreiras de contenção significativas, capazes de interromper o destemperado processo, quem diria, mais uma vez a história se repete como castigo divino à crueldade dos homens.





