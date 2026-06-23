Prevenção: atribuição do conselho

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Em um ambiente econômico cada vez mais complexo, caracterizado por mercados de crédito sofisticados e investidores atentos aos riscos, a alavancagem financeira tornou-se uma questão de governança corporativa (GC). Nesse contexto, os membros do Conselho de Administração (CA) de uma sociedade não podem tomar conhecimento de problemas de endividamento apenas quando a entidade já está negociando com credores ou avaliando alternativas de reestruturação. Quando isso acontece, geralmente, as opções disponíveis são limitadas e custosas.

Nossa experiência ao longo dos anos tem demonstrado que uma das principais funções do CA é formular questionamentos antes que uma crise financeira se instale. Essas indagações devem fazer parte da rotina de atuação do CA, e não se restringirem às reuniões ordinárias ou às convocadas em caráter emergencial. Por essa razão, uma das mais importantes contribuições do CA é de atuar como mecanismo de prevenção, capaz de identificar ameaças com antecedência, discutir alternativas e promover correções de rumo, antes que a situação se torne irreversível.

A prevenção constitui um dos pilares fundamentais da boa GC. Mais do que atuar na identificação de problemas já instalados, o CA devem concentrar seus esforços na antecipação de riscos, na proteção dos ativos da sociedade e na preservação da sustentabilidade de longo prazo. Nesse cenário, o CA assume papel estratégico e indispensável. Sob a ótica da GC, sua atuação preventiva está diretamente relacionada ao dever de diligência e à responsabilidade de supervisionar a gestão, assegurando que a administração adote práticas compatíveis com os princípios da boa GC: integridade, transparência, equidade, prestação de contas, responsabilização e sustentabilidade.

Entre suas atribuições preventivas, destaca-se o acompanhamento dos riscos financeiros, bem como dos riscos operacionais, regulatórios, ambientais, tecnológicos e reputacionais. Além disso, cabe ao CA assegurar que a existência de mecanismos adequados de controle interno, capazes de identificar vulnerabilidades, antes que estas se transformem em prejuízos para a sociedade. Essa atuação preventiva exige que o CA monitore continuamente o ambiente de negócios, as mudanças legislativas e regulatórias, bem como os impactos decorrentes de novas tendências econômicas e tecnológicas. Tal vigilância permanente permite à sociedade se adaptar com maior rapidez e eficiência aos desafios de mercado.

Outro aspecto relevante é a supervisão da integridade ética da sociedade, incentivando a implantação de códigos de conduta, canais de denúncia, programas de compliance e políticas de prevenção à fraude e à corrupção. Essas iniciativas fortalecem a cultura da entidade e reduz os riscos de desvios de conduta. Da mesma forma, o CA deve estimular o planejamento estratégico de longo prazo, avaliando cenários, oportunidades e ameaças que podem afetar a continuidade dos negócios e a geração de valor para os stakeholders.

Por tudo isso, a prevenção não deve ser vista como um custo, mas sim como um investimento essencial para a perenidade da sociedade. Um CA atuante, independente e comprometido com as boas práticas de GC contribui decisivamente para a redução de riscos, o fortalecimento da confiança dos stakeholders e a promoção do crescimento sustentável da sociedade.





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