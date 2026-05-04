Previdência Social: da superação das fraudes ao desafio da fila

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Há um ano, assumi o Ministério da Previdência Social com uma missão clara do presidente Lula: cuidar dos nossos aposentados. Como filho de Caruaru e conhecedor das lutas do nosso povo, entendi essa convocação como um compromisso de honra com a população mais vulnerável do País.

Com a “Operação Sem Desconto”, nosso governo desbaratou uma organização criminosa que havia arrombado as portas do INSS. O esquema sistêmico de descontos não autorizados, estruturado entre 2019 e 2022, roubava aposentados e pensionistas. Após afastar os envolvidos, fortalecemos a integridade e o rigor institucional, garantindo que os mecanismos de controle e conformidade fossem o pilar da nossa gestão. Além disso, a Força-Tarefa Previdenciária, uma parceria do Ministério com a Polícia Federal, atua diariamente no combate implacável a qualquer tentativa de fraude contra o sistema.

O mais importante foi devolver a dignidade aos prejudicados. Por meio de um acordo histórico homologado pelo Supremo Tribunal Federal, restituímos mais de R$ 3 bilhões a 4,5 milhões de aposentados e pensionistas em todo o Brasil. Em Pernambuco, devolvemos R$ 158,42 milhões para 228 mil pessoas. É a prova de que, no governo Lula, a vítima não paga pelo crime.

Ampliamos os benefícios à população mais carente. Como pernambucano, eu me emociono com a concessão da pensão vitalícia para crianças vítimas do Zika Vírus. Sancionamos a lei que amplia a licença-paternidade para 20 dias, com o respectivo salário-paternidade. Como motor que injeta R$ 1,1 trilhão anualmente na economia e ampara 83% da nossa população idosa, a Previdência antecipou o 13º salário para abril e maio e garantiu proteção imediata em áreas de calamidade.

A tecnologia agora facilita a vida do segurado com a Teleperícia e o Atestmed, que permite a concessão de benefícios via análise documental, sem deslocamentos desnecessários. Mas não abrimos mão da proximidade. Percorro o país ouvindo servidores e cidadãos, desde comunidades ribeirinhas atendidas pelo PrevBarco até ações como o "Governo do Brasil na Rua", onde batemos recordes com 1.874 atendimentos no Recife em dois dias.

Para garantir direitos, reforçamos a capacidade operacional com a nomeação

de 500 novos peritos médicos federais. O Nordeste recebeu a maior fatia: 292 profissionais, sendo 40 em Pernambuco. Essa mudança é sentida com a explosão dos mutirões, saltando de 2.334 perícias em 2023 para 10.777 em 2025 no estado. E o ritmo só acelera: até abril de 2026, já realizamos 8.817 atendimentos extras para os pernambucanos.

Viramos a página dos escândalos herdados para consolidar o combate implacável à fila. Para liderar esta fase, nomeamos a nova presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, uma servidora de carreira focada em resultados. Entre fevereiro e abril deste ano, o número de pedidos aguardando análise já caiu de 3,1 milhões para 2,6 milhões. Seguimos trabalhando dia e noite para proteger quem mais precisa. Esse é o meu compromisso. Essa é a determinação do presidente Lula.





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