Produção agrícola brasileira, novos recordes

O nosso país é um dos maiores celeiros mundiais. Batemos recordes anuais. E as perspectivas para este ano de 2025 não são diferentes. As duas fontes são divergentes quanto aos números mais ambos indicam resultados, impressionantemente, altos que dão ao Brasil muitas lideranças em vários produtos agrícolas produzidos em nosso território. Fácil identificar que enquanto a safra agrícola de 2025 tem a estimativa recorde de 341,9 milhões de toneladas para o IBGE – o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para o Conab - Companhia Nacional de Abastecimento, o recorde ainda será maior porque atingiria 354,7 milhões de toneladas. O crescimento estaria abalizado no aumento da área cultivada e pelo desenvolvimento maior na produção das culturas do milho, da soja, do arroz, do algodão e do sorgo.

A colheita dos produtos agrícolas brasileiros está estimada para representar o Valor Bruto da Produção – VBP – de R$ 1,51 trilhão pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA para a qual os itens que mais contribuíram foram a soja – R$ 177,6 milhões de toneladas, alta de 3,6%, maior produção em Mato Grosso e Paraná; e o milho – 138,6 milhões de toneladas, destaque para o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, além do Centro-Oeste. Tudo resulta de que área cultivada, deve sair de 81,74 milhões de hectares na última safra para 84,24 milhões de hectares, a nível Brasil considerando todo o ciclo agrícola 2025/2026.

Devemos lembrar que além das lavouras acima citadas, o Brasil é destaque em outras tantas produções como café, cana-de-açúcar, feijão, valendo ressaltar que houve crescimento em todas as regiões do Brasil a saber: Norte (22,5%); Centro-Oeste (21,6%); Sudeste (16,8%); Sul (9,5%); e Nordeste (8,3%%).

No Brasil, também se produz os conhecidos cereais de inverno: o trigo, a cevada e a aveia branca.

Fernanda Machiavelli, ministra substituta do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar (MDA)declara; “as perspectivas são excelentes. O Brasil terá mais uma safra recorde, em um contexto de mudanças climáticas, crises geopolíticas e guerra comercial”.

De fato , o setor agrícola brasileiro é que tem aguentado todos os desaforos dos governos brasileiros ao longo das diversas décadas. Todos os governos, indistintamente. Se não fosse as commodities agrícolas e metálicas para garantir a balança de pagamento e manter o saldo positivos das nossas exportações e o nosso celeiro para produzir alimentos para o exterior o que seria do nosso Brasil? É a nossa produção que nos garante e nos mantém vivos porque caso contrário o que estamos ouvindo é que “traficante é vítima do usuário”.

Dói dos tímpanos ao coração. Um derrame cerebral. À propósito, em recente e lamentável episódio de uma megaoperação policial no Rio de Janeiro, uma pesquisa da AtlasIntel identificou que dentre os favelados cariocas 88% dos moradores aplaudiram a ação da polícia militar. Outra tragédia! Mas é a população que melhor pode avaliar. Do Ministro Ricardo Levandowski, ouvimos que “o crime era local”. Senhor Ministro, Vossa Excia. é quem deve estar no local errado como Ministro da Segurança.



Bem, não basta enfrentar o tarifaço dos EUA contra os nossos produtos, e sobretudo o nosso açúcar, pernambucanamente falando. A nossa economia acaba de viver um grande golpe, mas a busca de novos e outros mercados será a nossa opção. Contando com o aumento do consumo interno.

A safra agrícola aguenta todos os desaforos. Vem sustentando todas as brutalidades sejam emitidas de lá ou de ló. Somos resilientes. Por isso, eternos vitoriosos. Independentemente de quem despache no Palácio do Planalto ou resida no Alvorada. À luta!





