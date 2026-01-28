Programas de contraturno ampliam a formação das crianças para além da sala de aula

A- A+

Enquanto a escola cumpre seu papel fundamental na transmissão de conteúdos formais, cresce entre famílias e educadores a percepção de que o desenvolvimento infantil vai muito além do currículo tradicional. É nesse contexto que os programas de contraturno ganham relevância, ao oferecer experiências que complementam a educação escolar e contribuem para a formação integral das crianças.

O contraturno acontece no período oposto ao das aulas e propõe uma ocupação qualificada do tempo livre, aliando aprendizado, convivência, criatividade e ludicidade. Diferentemente da sala de aula convencional, esses programas não reproduzem o modelo escolar, mas ampliam as possibilidades de vivência da infância por meio de atividades que estimulam diferentes dimensões do desenvolvimento humano.

Um dos principais benefícios do contraturno está no fortalecimento do desenvolvimento integral da criança. No aspecto cognitivo, atividades lúdicas e investigativas estimulam atenção, curiosidade, raciocínio lógico e criatividade. Já no campo emocional, as experiências favorecem o reconhecimento dos sentimentos, a autorregulação emocional, a construção da autoestima e a segurança afetiva, habilidades essenciais para a vida em sociedade.

O desenvolvimento social também ocupa lugar central nesses programas. O convívio com outras crianças em ambientes mediados por educadores contribui para a aprendizagem da cooperação, da empatia, da comunicação e da resolução de conflitos. Brincar em grupo, compartilhar materiais e participar de decisões coletivas são experiências que fortalecem valores como respeito e responsabilidade.

Outro eixo importante é o desenvolvimento físico e psicomotor. Atividades corporais, esportivas e expressivas estimulam a coordenação motora, a consciência corporal e hábitos saudáveis desde a infância. Cada vez mais, programas de contraturno também incorporam práticas voltadas ao bem-estar, como yoga, meditação e exercícios de respiração, que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, além de contribuir para a prevenção de problemas de saúde mental.

A dimensão criativa e sensorial é amplamente explorada por meio de oficinas de artes visuais, música, teatro, literatura, experimentações e contato com diferentes materiais, sons, sabores e texturas. Essas vivências ampliam o repertório cultural das crianças e favorecem a expressão individual, o pensamento crítico e a imaginação.

Para as famílias, o contraturno representa não apenas apoio logístico, mas também tranquilidade. Saber que os filhos estão em um ambiente seguro, acolhedor e educativo permite que pais e responsáveis conciliem melhor a rotina profissional com a vida familiar. Além disso, reduz o tempo ocioso e o excesso de exposição às telas, um desafio cada vez mais presente na infância contemporânea.

Do ponto de vista social, os programas de contraturno cumprem um papel relevante ao democratizar o acesso a experiências culturais, esportivas e educativas, muitas vezes restritas a determinados contextos. Ao oferecer espaços de convivência e aprendizagem significativa, esses programas contribuem para a formação de cidadãos mais conscientes, sensíveis e preparados para os desafios do futuro.

Mais do que ocupar o tempo fora da escola, o contraturno propõe um olhar atento para a infância, respeitando ritmos, interesses e necessidades. Ao unir educação, afeto e ludicidade, esses programas se consolidam como importantes aliados da escola e da família na construção de trajetórias mais equilibradas, saudáveis e cheias de sentido para as crianças.







___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também