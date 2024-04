Propriedade Intelectual: impulsionando a inovação e o desenvolvimento sustentável

A- A+

Em um mundo globalizado, a proteção da propriedade intelectual como caminho para o incentivo à inovação visando a promoção do crescimento econômico inclusivo, além do acesso a produtos e serviços de qualidade, tem envolvido esforços contínuos sobre as regras vigentes em todo o planeta. O combate à pirataria e violação de direitos autorais tornou-se questão central para empresas que buscam operar em diferentes mercados. No entanto, a aplicação das leis e a eficácia das medidas de proteção variam amplamente entre os países, destacando a importância do entendimento das especificidades de cada jurisdição.

Nesse contexto, a China aparece como exemplo. A potência econômica conhecida pela produção massiva de produtos falsificados agora cria tecnologia e vem fortalecendo, ao longo das últimas décadas, o seu sistema jurídico em relação à propriedade intelectual. Isto se reflete no crescimento de mercados como o de carros elétricos, apontado como um novo caminho em direção à sustentabilidade. Globalmente, dos 9 milhões destes veículos comercializados em 2023, 5,1 milhões foram na China, representando 57% das vendas.

Ao garantir a confiança nos mercados e a exclusividade temporária das criações pelos seus inventores, a PI incentiva as pesquisas, que incluem a busca por soluções diferenciadas alinhadas à sustentabilidade. Não à toa, o tema será o mote dos debates que ocorrerão em todo o planeta no próximo dia 26, quando se celebra o Dia Mundial da Propriedade Intelectual.

A data estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) para marcar a importância da PI como incentivo à inovação, este ano vai abordar e reforçar a conexão entre os direitos de PI e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU, destacando a necessidade de se repensar a maneira como vivemos, trabalhamos e nos divertimos para enfrentar os desafios.

Os ODS são compostos por uma série de objetivos interconectados, que abordam questões como a erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero e ações climáticas. Neste sentido, a proteção adequada da propriedade intelectual se mostra necessária para que, com o investimento seguro em pesquisa e desenvolvimento, se alcance muitas das metas estabelecidas através da promoção de um ambiente propício para o crescimento econômico inclusivo. A conscientização pública pode ajudar a promover uma cultura de respeito à PI. Por isso a importância dos debates sobre o tema de forma global, como ocorrerá no próximo dia 26.

*Advogado especializado nas áreas de Propriedade Intelectual, Direito Empresarial e Proteção de Dados. Sócio Fundador do Escobar Advocacia

