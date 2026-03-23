Prosperidade e liberdade

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Faz muito tempo, Amartya Sen caminhava pelas ruas de Calcutá e decidiu comprar peixe de uma mulher que trabalhava usando um pequeno tabuleiro de madeira. Ela deu o preço do peixe e Sen, seguindo a tradição de bom bengalês, pechinchou. Naquela região da Índia, pechinchar é esporte nacional. Mas a mulher, desde cedo esfregando o umbigo naquele tabuleirozinho, conhecia Amartya e sabia ser ele professor.

“Você estuda muito, não é?”, começou muito séria. E arrematou: “Então deveria saber que se todo mundo pagasse o que quer pagar, eu e meus filhos não comeríamos hoje à noite”. Ele pagou o preço. E mais um pouco. Anos depois, ao desenvolver sua teoria das capacidades, a ideia de que desenvolvimento significa garantir às pessoas a liberdade real de viver uma vida digna, Sen reconheceu as pessoas do povo, das ruas de Calcutá, como seus grandes professores de economia, melhores que os de Oxford ou Cambridge.

Essas pessoas ajudaram o filósofo e economista indiano a elaborar o conceito de que a liberdade anda de mãos dadas com a prosperidade. Algo tão forte que lhe rendeu o Nobel de Economia de 1998.

Parece algo simples, mas nem tanto neste mundo de complexidades, no qual a pobreza, tornada ativo da política, é instrumento de dominação, e do qual a liberdade é vítima. Aqui, na América do Sul, chamamos de “pobrismo”.

Foi com um olho na prosperidade e outro na pobreza que ele publicou, em 1999, seu livro “Desenvolvimento como liberdade”, considerado um clássico. Mostra como a pobreza torna o ser humano prisioneiro da ignorância e da demagogia barata, fazendo de nações inteiras um lugar no qual a única saída é o aeroporto (ou o mar). As cenas dos imigrantes chegando às praias da Europa, barcos abarrotados, alguns sem vida, outros mais mortos que vivos, é um exemplo clássico.

Países que garrotearam a prosperidade e fizeram da pobreza instrumento de poder comprovam a tese de Sen: “A expansão da liberdade é o fim prioritário e, ao mesmo tempo, meio principal do desenvolvimento. O desenvolvimento consiste na remoção de vários tipos de restrições que deixam às pessoas pouca escolha e pouca oportunidade”.

O desenvolvimento, a possibilidade de empreender, a mobilidade social pelo mérito e, principalmente, o acesso à educação de qualidade são pilares da liberdade individual e coletiva. O crescimento econômico não pode ser considerado um fim em si mesmo. Não bastam PIB (Produto Interno Bruto) bombando, rendas pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou modernização social. Aliado a isso, é preciso melhorar a qualidade de vida das pessoas e preservar seu direito de decidir sobre o futuro.

Um país como o Brasil, que cobra impostos em excesso, obrigando seus cidadãos a pagar quase 35% do PIB em tributos, está encarcerando a liberdade de prosperar. Ao mesmo tempo, investe no financiamento da pobreza, mantendo quase metade da população controlada com os chamados benefícios sociais. Uma população que, na sua maioria, está fora das estatísticas de desemprego simplesmente porque não busca trabalho.

O Brasil está num momento complicado, porque terá que se reinventar como país. Perdeu o bônus demográfico, envelheceu sem ficar rico ou pelo menos remediado. Diferentemente da Índia de Sen, com nove prêmios Nobel, sendo cinco deles de física, medicina, economia e química, o Brasil nunca foi agraciado.

A Índia, apesar da pobreza crônica, tem adquirido relevância com seu programa espacial e a condição de potência nuclear. Do lado de cá, o que tem segurado nossa economia é uma estabilidade herdada dos governos Itamar e Fernando Henrique — e já se vão 24 anos. Desde aquele período, perdemos mais do que ganhamos.

Um dos poucos setores da economia a prosperar foi o agronegócio, por depender pouco do Estado e desfrutar da criatividade e ousadia dos seus líderes. Sem ele, estaríamos no pior dos mundos, sem qualquer relevância numa era dominada pelo conhecimento e inovação. É parte da nossa banda boa, num momento em que a banda podre tirou o país para dançar.

Para Amartya Sen, desenvolvimento requer remoção das principais fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva do Estado. Vou mais além: o estímulo ao trabalho. Sem trabalho não se chega à prosperidade e, mais ainda, não se financia essa máquina pública, pesada, lenta, paquidérmica e corrupta. O Brasil tem empobrecido ano a ano, e, quanto mais pobre ficamos, menos livres estamos.

Essa percepção da combinação de empobrecimento com baixa perspectiva de prosperidade foi registrada na pesquisa do Observatório Febraban de dezembro de 2025. Metade dos brasileiros nascidos de 1980 a 1995 quer ir embora do Brasil em busca de melhores oportunidades. São pessoas no auge da sua capacidade produtiva. Esse percentual é de 40% para os nascidos de 1995 a 2010. Jovens batendo na porta do mercado de trabalho, sem encontrar boas oportunidades de progredir. Cérebros jovens perdidos dificilmente serão resgatados.

Sen tinha 65 anos quando ganhou o Nobel em 1998. A família comemorou e uma sobrinha pequena, curiosa, perguntou: “Tio, o que é o Nobel?”. Ele explicou que era um prêmio importante, dado às pessoas que contribuíram para o bem da humanidade.

A menina avançou: “E o que você fez?”. O filósofo ensaiou uma explicação meio acadêmica, mas a sobrinha cortou: “Você ajudou alguém de verdade, com as mãos?”. E Amartya Sen sereníssimo: “Não, minha filha. Por isso escrevo livros. Quero convencer quem pode ajudar com as mãos a realmente fazer isso.”



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