Quais os riscos e oportunidades que moldarão a educação até 2030?

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Há uma reflexão que tem ocupado boa parte do meu tempo: quais são os riscos e as oportunidades que realmente moldarão a educação brasileira até 2030? Nos próximos anos, veremos a convergência de fenômenos que dificilmente ocorreram com tanta intensidade ao mesmo tempo. Para a educação, esse será um dos maiores desafios estratégicos da década.

Até 2030, as instituições enfrentarão transformações que vão muito além da adoção de novas tecnologias. Já estamos vivendo os impactos das mudanças demográficas, da inteligência artificial, de novos modelos educacionais, da personalização da aprendizagem, da escassez de professores, da pressão por sustentabilidade financeira, de processos regulatórios ainda lentos e burocráticos, além das novas expectativas das famílias, dos diferentes perfis geracionais e de um mercado de trabalho em constante transformação. Esse conjunto de forças está redesenhando o setor educacional.

Ao mesmo tempo em que os desafios aumentam, talvez nunca tenham existido tantas oportunidades para quem conseguir antecipar tendências e transformar incertezas em estratégia. A discussão já não deve se limitar ao que vai mudar, mas a quais riscos e oportunidades precisam fazer parte, desde agora, da agenda das lideranças educacionais.

Nenhum desses fatores, isoladamente, representa o maior desafio. O verdadeiro risco está em analisá-los de forma fragmentada. Da mesma forma, as maiores oportunidades não surgirão apenas da adoção de novas tecnologias, mas da capacidade das lideranças de interpretar sinais, conectar tendências e tomar decisões antes que as mudanças se imponham.

Percebo que muitas instituições ainda concentram grande parte de sua energia em responder às urgências do presente, mantendo um olhar predominantemente de curto prazo. É compreensível. No entanto, a gestão educacional exige, cada vez mais, a capacidade de enxergar além do horizonte imediato. Mais do que tentar prever o futuro, precisamos desenvolver a competência de construir cenários para tomar melhores decisões no presente.

Na minha percepção, estamos vivendo uma profunda transição de valores e expectativas. Deixamos, gradativamente, uma era em que as instituições eram reconhecidas principalmente pela qualidade do ensino que ofereciam para ingressar em outra, na qual serão valorizadas pela capacidade e velocidade de aprender, ouvir, adaptar-se e evoluir continuamente.

O futuro da educação não será definido pela tecnologia, mas pela qualidade das decisões que as lideranças tomarem diante dela. Tenho convicção de que as próximas instituições de referência não serão, necessariamente, as maiores ou as mais tradicionais, mas aquelas que desenvolverem a maior capacidade de adaptação sem perder a essência de sua missão educativa. É essa combinação entre propósito e adaptabilidade que, na minha visão, determinará quais instituições permanecerão relevantes na próxima década.





* Presidente LIDE Educação, membro do Conselho Estadual de Educação e Sócio da Edufuturo Global.

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