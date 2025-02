Qual a importância do esporte na vida de um estudante

A- A+

No decorrer do tempo aconteceram muitas mudanças na perspectiva do real papel do esporte como protagonista das práticas nas aulas de Educação Física. Tais alterações ocorreram devido a necessidade de ampliar a prática e alcançar a sociedade.

A importância de ter bem claro a diferença entre o esporte na escola (Educação Física) e o esporte da escola (treinamento esportivo), ajudou a alcançar com intencionalidade a melhora significativa das duas vertentes, entendendo a importância de ambas para o desenvolvimento do estudante em todos os aspectos seja ele cognitivo, motor ou afetivo.

Forte aliado em todas as etapas da vida escolar e com contribuições significativas no desenvolvimento dos estudantes. O condicionamento físico e a postura corporal são favorecidos pela prática regular de atividades que estimulam o desenvolvimento.

Para as crianças pequenas, os exercícios são mais significativos através do alcance da prática psicomotora. O aluno aprende as potencialidades do corpo, como pular, caminhar, correr e controlar o espaço físico. Para os adolescentes, exercitar-se ajuda a lidar com as mudanças corporais decorrentes da puberdade e libera endorfina, hormônio associado à sensação de bem-estar.

Considerado pelos professores da área como um dos conteúdos mais importantes das aulas de Educação Física, o esporte desempenha um papel fundamental na vida escolar dos alunos, trazendo uma série de benefícios tanto para o seu desenvolvimento físico quanto emocional e social, visto que engloba diversas áreas importantes através da socialização, uma vez que proporciona inúmeros benefícios no desenvolvimento de cada indivíduo, posso citar alguns: afasta as crianças e adolescentes das drogas, aumenta a capacidade cognitiva do aluno, traz benefícios consideráveis à saúde e a socialização entre os estudantes.

No ambiente escolar, os professores criam estratégias através de desafios, que muitas vezes tiram os alunos da zona de conforto, durante a prática esportiva essa perspectiva se torna mais desafiadora, o que desperta o interesse e estimula o aprendizado, transformando o ambiente em um lugar atraente de superação.

A participação em esportes escolares favorece a interação entre os alunos, desenvolvendo habilidades de trabalho em equipe, cooperação e respeito pelo próximo. Isso pode melhorar o ambiente escolar, promovendo amizade, respeito e inclusão, além de ajudar na construção da autoestima e confiança dos alunos.

Tendo como forte aliado as aulas de Educação Física, o esporte de treinamento, seja ele escolinhas de iniciação ou alto rendimento, possuem uma importância significativa na trajetória acadêmica na educação básica, podendo se estender para a vida toda.

O treinamento esportivo vai além do desenvolvimento físico, contribuindo para a formação integral dos alunos. A prática regular de esporte estimula a disciplina, o trabalho em equipe e a perseverança, virtudes que dialogam com os valores cristãos, além disso, essas atividades promovem um ambiente de comunhão e respeito, fortalecendo os laços entre os estudantes.

O esporte escolar pode ser uma poderosa ferramenta de inclusão social, permitindo que todos os alunos, independentemente de suas origens, habilidades ou condições, participem de atividades que os integrem ao grupo. Isso promove um ambiente mais igualitário e respeitoso, em que as diferenças são valorizadas.



* Professora de Educação Física no Colégio Presbiteriano Mackenzie Palmas.



