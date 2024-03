Qual o valor de ideias inovadoras?

A- A+

Havia uma formiga chamada Antônia, que desde cedo demonstrava uma incrível determinação e um espírito empreendedor. Enquanto suas irmãs se contentavam em seguir o fluxo da colônia, Antônia buscava constantemente aprender e evoluir.

Ela passava horas estudando sobre novas técnicas de busca por alimentos, explorando caminhos menos percorridos e desenvolvendo estratégias para otimizar seu trabalho. Sua ambição não conhecia limites, e ela estava determinada a alcançar o sucesso.



Após muito esforço, Antônia finalmente teve sua grande oportunidade: uma empresa em franca expansão reconheceu seu potencial e a contratou como uma das formigas responsáveis por encontrar novas fontes de alimento.



Durante dois anos, Antônia dedicou-se de corpo e alma ao seu trabalho. Sua perseverança e habilidades não passaram despercebidas, e ela foi promovida a um cargo ainda mais desafiador. Agora, sua missão era criar uma estrutura de acolhimento para os novos membros da colônia, garantindo que eles se integrassem rapidamente e contribuíssem para o crescimento da empresa.



Com determinação e criatividade, Antônia desenvolveu um programa abrangente que foi amplamente elogiado pela direção da empresa. Parecia que seu futuro estava brilhante, até que, um mês após a implementação bem-sucedida de seu projeto, Antônia foi chamada para uma reunião surpresa.



Com um nó de preocupação no estômago, Antônia ouviu a notícia devastadora: a empresa estava passando por uma reestruturação e seu cargo estava sendo eliminado. Apesar de seu trabalho exemplar, ela estava sendo demitida.



Indignada e frustrada, Antônia tentou argumentar sua posição, mas percebeu que a decisão era unilateral. Sentindo-se traída e desvalorizada, ela deixou a empresa, questionando o verdadeiro significado de seu trabalho e dedicação.



No entanto, ao compartilhar sua história com outras formigas empreendedoras, Antônia fez uma descoberta surpreendente: não estava sozinha em sua experiência. Muitos empresários, ao se depararem com ideias inovadoras que poderiam melhorar seus empreendimentos, optavam por descartar aqueles que as propunham, sem reconhecer seu verdadeiro valor.



Apesar das dificuldades enfrentadas, Antônia não desistiu de sua paixão por empreender. Ela decidiu que, desta vez, iria criar seu próprio negócio, onde as ideias seriam valorizadas e os verdadeiros "pais das ideias" seriam reconhecidos e recompensados adequadamente. E assim, com determinação renovada, Antônia embarcou em uma nova jornada em busca de sucesso e realização pessoal.



Convidou outras formigas injeitadas em suas colônias, criou seu próprio império. Assumiu um reinado de glórias e inovações, onde aquelas formigas que pensavam pelo grupo tinham seu espaço na construção do bem comum

Moral da história: Não desista de suas metas. Podem ocorrer frustrações e derrotas, mas o futuro é de quem sonha e core atrás!



Jornalista, radialista, filósofo*



