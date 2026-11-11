Quando a aposta deixa de ser jogo e vira problema social

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A decisão do governo federal de proibir a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das chamadas bets recoloca no centro do debate uma questão que há muito deixou de ser apenas financeira ou esportiva: os impactos das apostas sobre a saúde e a vida dos brasileiros. A Medida Provisória nº 1.394 alcança tanto as apostas esportivas quanto os jogos on-line e determina o encerramento das plataformas autorizadas no país.

Independentemente das discussões jurídicas, econômicas e regulatórias que a medida provoca, há um ponto que não pode ser ignorado: a ludopatia é uma doença e seus efeitos ultrapassam o bolso do apostador.

O problema ganhou outra dimensão com a popularização das plataformas digitais. O que antes exigia deslocamento passou a estar disponível no celular, a qualquer hora, com publicidade associada ao esporte, ao entretenimento e à promessa de ganhos rápidos. O estudo que serve de base para esta análise mostra como essa facilidade de acesso, combinada à publicidade agressiva, contribuiu para ampliar a exposição de pessoas vulneráveis ao jogo compulsivo.

Quando a aposta deixa de ser recreativa e passa a ser compulsiva, as consequências também chegam ao ambiente profissional. Queda de rendimento, dificuldade de concentração, faltas recorrentes, endividamento e pedidos sucessivos de empréstimos podem fazer parte do quadro. O desafio, portanto, é reconhecer quando determinado comportamento deixou de ser uma escolha individual e passou a representar uma condição de saúde que interfere na capacidade laboral.

Os números previdenciários ajudam a dimensionar essa mudança. Segundo dados citados no estudo, entre junho de 2023 e abril de 2025, o INSS concedeu 276 benefícios por incapacidade temporária relacionados à ludopatia, crescimento de 2.300% em comparação com a média anual registrada entre 2015 e 2022. O dado chama atenção também porque 80% dos beneficiários tinham entre 18 e 39 anos, justamente uma faixa etária de elevada participação no mercado de trabalho.

Isso significa que discutir bets não é apenas discutir quanto dinheiro circula nesse mercado ou quanto o Estado arrecada. É também discutir quem absorve os custos quando o jogo provoca adoecimento. Há impacto sobre as famílias, sobre as empresas, sobre o sistema previdenciário e sobre o SUS, que integra a estrutura de proteção social brasileira.

A proibição representa uma mudança profunda em relação ao modelo que havia sido construído a partir da regulamentação das apostas de quota fixa. Mas o encerramento das plataformas, por si só, não encerra o problema da ludopatia. A experiência recente já demonstra a capacidade de migração desse mercado para ambientes digitais e canais clandestinos. Depois da MP, o governo informou ter derrubado 506 sites suspeitos de apostas irregulares e identificado redes de divulgação em plataformas como Telegram.

O verdadeiro desafio, portanto, está além da existência ou não das bets. Está em reconhecer o jogo compulsivo como uma questão de saúde pública, compreender seus reflexos no mundo do trabalho e garantir que trabalhadores adoecidos sejam tratados como pessoas que precisam de cuidado, e não simplesmente como profissionais que deixaram de cumprir suas obrigações.

Se a aposta já deixou de ser apenas uma aposta para milhões de brasileiros, a resposta da sociedade também precisa ir além do debate sobre proibir ou permitir. É preciso olhar para as consequências humanas de um fenômeno que chegou aos celulares, às famílias e aos ambientes de trabalho antes mesmo que estivéssemos plenamente preparados para lidar com ele.



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