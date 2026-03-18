Quando a omissão pode virar crime: a responsabilidade penal de dirigentes empresariais

A- A+

Em que medida dirigentes e administradores podem ser responsabilizados criminalmente por eventos danosos decorrentes de falhas estruturais, de segurança ou de prevenção? O incêndio ocorrido no Shopping Recife, no último dia 13, nos permite tratar sobre um dos temas mais delicados do direito penal contemporâneo e cada vez mais presente no cotidiano das empresas: a responsabilidade penal por omissão.

Em situações que envolvem grandes empreendimentos ou operações complexas – com diversas pessoas exercendo funções distintas –, nem sempre é possível identificar uma conduta diretamente voltada à prática criminosa. Nesses casos, a análise penal pode se deslocar do plano da ação para o da omissão.

Isso não significa, porém, que qualquer omissão tenha relevância penal. O direito penal exige algo mais: a omissão precisa ser atribuída ao chamado garantidor, isto é, ao agente que devia e podia agir para impedir o resultado. De acordo com o artigo 13, §2º, do Código Penal, o dever de agir recai sobre quem: (i) tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; (ii) tenha assumido, de alguma forma, a responsabilidade de impedir o resultado; ou (iii) com seu comportamento anterior, tenha criado o risco de sua ocorrência.

No contexto empresarial, isso significa que o dever de agir dos dirigentes pode decorrer da responsabilidade de supervisionar uma atividade potencialmente perigosa ou de proteger determinados bens jurídicos. Mas esse dever não é abstrato: ele depende também da efetiva possibilidade de agir e de evitar o resultado.

Por isso, a responsabilização penal por omissão no âmbito das empresas exige cautela e rigor técnico. É preciso equilibrar, de um lado, a proteção de bens jurídicos relevantes e, de outro, a preservação do exercício legítimo da atividade empresarial. Não por acaso, o direito penal é regido pelo princípio da fragmentariedade, segundo o qual a intervenção penal deve ocorrer apenas quando os demais ramos do direito se mostram insuficientes para tutelar os interesses em jogo.

Nesse contexto, antes mesmo de discutir se houve dolo ou culpa, é necessário examinar alguns pressupostos fundamentais para a responsabilidade penal por omissão. Entre eles estão: a existência de uma situação típica, a relação de causalidade entre a omissão e o resultado, a identificação da posição de garantia, a delimitação do âmbito de competência do agente e sua real possibilidade de agir para evitar o resultado. Também é indispensável verificar se havia uma conduta determinada que deveria ter sido adotada e se é possível atribuir objetivamente o resultado ao agente.

Independentemente da gravidade do evento ou das dificuldades probatórias do caso concreto, a responsabilização penal por omissão no âmbito empresarial precisa ser construída de maneira racional e juridicamente fundamentada. Do contrário, corre-se o risco de transformar cargos de gestão em posições de responsabilidade penal automática, promovendo uma indevida criminalização da atividade empresarial.







* Advogado, mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo (USP), especialista em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), pós-graduado em Compliance pela Universidade de Coimbra (IDPEE/IBCCRIM) e graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (FDR/UFPE).

Veja também