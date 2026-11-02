Quando a polarização adoece a cidadania e deforma o Estado

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Findamos mais um ciclo eleitoral, mas a doença persiste, independentemente do resultado das urnas. A política organiza conflitos, confronta ideias e define prioridades. A divergência fortalece a democracia quando respeita instituições, fatos, leis e dignidade humana.

O problema surge quando ela se transforma em hostilidade permanente. A polarização alcançou relações familiares, ambientes de trabalho e instituições públicas. A política, que deveria ampliar a cidadania, contribui para o adoecimento do convívio social e o empobrecimento do debate. A posição política se sobrepõe aos argumentos; o adversário vira inimigo, e a informação é julgada por quem a divulga, não pelas evidências. Propostas são aceitas ou rejeitadas conforme sua origem partidária, não por seus méritos.

Os compromissos da República devem ser prioridades permanentes, independentemente de quem governe. Fortalecer instituições, garantir transparência, combater a corrupção, reduzir desigualdades, melhorar educação e saúde e proteger direitos exigem continuidade.

Não há uma única maneira de enfrentar esses desafios. Democracias comportam diferentes propostas sobre o tamanho do Estado, a distribuição de renda, a segurança e os modelos econômicos. Nenhum desses temas pertence a um partido, e a origem partidária de uma proposta não deveria bastar para torná-la virtuosa ou condenável.

A democracia não pode ser defendida apenas quando seus resultados favorecem nossas preferências. Deve ser protegida quando impõe derrotas, exige autocrítica e limita o poder de quem governa.

O Estado não pertence a partidos, governantes, grupos econômicos ou correntes ideológicas. Amparado pela Constituição, deve servir ao interesse público. Quando a disputa invade a administração, o planejamento cede ao cálculo eleitoral: programas são interrompidos sem avaliação, equipes técnicas são substituídas por critérios políticos e decisões ficam vulneráveis a interesses circunstanciais. O Estado perde capacidade de assegurar continuidade institucional e se torna extensão dos conflitos políticos.

Um Estado eficiente exige continuidade, responsabilidade fiscal, capacidade técnica e compromisso constitucional. Uma agenda apartidária não significa ausência de política ou unanimidade, mas reconhecer que pautas fundamentais não pertencem a um partido.

A política adoece quando transforma divergências em ofensas, adversários em inimigos e instituições em territórios de conquista. Muitos atores políticos alimentam a beligerância que dizem combater.

Não precisamos de cidadãos torcedores, mas de cidadãos dispostos a fiscalizar o poder. A polarização pode mobilizar eleitores, mas não deveria converter a política em batalha destrutiva que consome o presente e compromete o futuro. A política e o Estado nacional estão na UTI.





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