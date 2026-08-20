Quando a representação deixa de precisar do representado

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Vinno me desafiou a escrevermos juntos sobre o Fundão Eleitoral. E, de cara, me entregou quase um tratado sobre política iniciando com o conceito de demokratia dos gregos, passando pela ideia romana de res publica e chegando a Margaret Thatcher para lembrar que não existe dinheiro do governo; existe dinheiro da sociedade.

Mas uma provocação dele me prendeu: "O que acontece quando retiramos da política a necessidade de convencer a própria sociedade a sustentá-la?"

A pergunta toca na essência da representação. E, historicamente, quem pretende representar precisa aparecer, falar, convencer, formar alianças e encontrar pessoas dispostas a sustentar suas ideias.

Em 2026, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha soma R$4.961.519.777. Os recursos chegam aos partidos, e os critérios internos de distribuição às candidaturas são definidos pelas direções nacionais. Há, portanto, enorme poder dentro das estruturas partidárias: decidir quem terá condições reais de disputar o voto.

Existem contrapesos, é verdade. A lei impõe às executivas o destaque das cotas de gênero e raça, exige ampla divulgação dos critérios de distribuição e submete tudo à prestação de contas perante a Justiça Eleitoral. Mas são freios de borda, não de centro. O controle alcança a forma; o poder real permanece intacto.

Não pode ser dito que esse dinheiro chega aos partidos sem relação com a vontade do eleitor. Apenas 2% do FEFC são divididos igualmente; 35% consideram a votação anterior para a Câmara; 48%, a representação na Câmara; e 15%, a representação no Senado.

Ou seja, o cidadão não escolhe diretamente para onde vai sua parcela do tributo, mas o resultado eleitoral anterior influencia fortemente a distribuição dos recursos.

O lastro eleitoral desses 98% legitima a fatia do partido, não a decisão sobre quem a recebe. O eleitor que votou em um deputado em 2022 nunca autorizou a executiva nacional a concentrar recursos neste ou naquele candidato em 2026. E há um dado que agrava o quadro: a lei não exige que as direções partidárias sejam formadas por mandatários.

Vinno alerta que quando a viabilidade de uma candidatura se decide no repasse, e não no palanque, o silêncio imposto ao povo não é figura de linguagem: é planilha, e pasmem, o representado ajuda a financiar o representante antes mesmo de decidir se quer novamente ser representado por ele.

O FEFC não nasceu de um capricho do Congresso, mas de uma reação encadeada: a sociedade e os movimentos civis organizados denunciaram a promiscuidade entre campanhas e grandes doadores, o STF proibiu as doações empresariais em 2015 justamente pelo risco de captura da política pelo poder econômico, e o fundo foi a resposta legislativa encontrada para bancar a democracia brasileira. Não se trata de um mal gratuito, mas de uma saída institucional para um problema real.

Ao menos convergimos que se a sobrevivência eleitoral depender mais da direção partidária do que da sociedade, o centro de gravidade da representação começa a mudar: do eleitor para a estrutura, do convencimento para a burocracia, e se o dinheiro vem do povo, não é razoável que o seu destino seja decidido longe dele, no silêncio das cúpulas partidárias.





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