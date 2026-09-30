Quando a Suprema Corte desce do pedestal

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Tenho 84 anos e 58 de formado em medicina. Quando eu era estudante, não me lembro de ouvir um ministro do Supremo Tribunal Federal antecipar pela imprensa o julgamento de um processo. A Corte me parecia distante das disputas cotidianas. Eu a via como o lugar ao qual o cidadão poderia recorrer quando a Constituição precisasse ser defendida.

Hoje acompanho suas sessões com tristeza. Vejo ministros trocando acusações, fazendo comentários que considero incompatíveis com a serenidade do cargo e expondo divergências pessoais diante de um país que espera deles decisões justas. Na sessão de 15 de setembro, em meio ao debate sobre suspeitas relacionadas ao caso Banco Master, ouvi a frase atribuída ao decano Gilmar Mendes: “Até a máfia tem ética”. Fiquei horrorizado. Que lugar pode ter uma comparação dessas numa discussão da mais alta Corte do Brasil?

O caso Banco Master exige apuração rigorosa. A Polícia Federal investiga suspeitas de fraudes financeiras, e aplicações de recursos previdenciários, inclusive do Rio de Janeiro e do Amapá, tornaram ainda mais grave a preocupação pública. Investigar não é condenar antecipadamente ninguém. Mas a dimensão das suspeitas exige respostas claras, independentes e acessíveis à população.

Fui médico durante toda a minha vida. Também fui prefeito e deputado. Meu pai me ensinou que coragem, dignidade, honestidade e respeito devem acompanhar um homem em qualquer posição que ocupe. Foi com esses princípios que procurei servir às pessoas. Por isso me revolta assistir ao desgaste das instituições que deveriam proteger o país.

Quando acusações graves alcançam pessoas próximas ao poder, não basta pedir confiança ao povo. É preciso mostrar como os fatos serão esclarecidos, quem investigará cada suspeita e quais responsabilidades serão cobradas, sempre com direito de defesa. A toga não pode servir de escudo contra perguntas legítimas.

O Brasil precisa de uma Suprema Corte respeitada. Esse respeito não nasce do silêncio imposto aos críticos, nem da autoridade do cargo. Ele é conquistado pela conduta de seus integrantes, pela transparência de suas decisões e pela disposição de submeter todos à mesma lei.

Escrevo estas palavras com indignação, mas também com esperança. Passei a vida acreditando que nosso país pode ser uma nação mais justa e digna. Ainda acredito. Para isso, quem ocupa o topo da Justiça precisa lembrar que ali não está acima do povo. Está a serviço dele.

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