opinião Quando ajudar demais atrapalha: o custo invisível do "faz-tudo" no trabalho

Algumas tarefas dentro de uma empresa simplesmente precisam ser feitas. Alguém precisa organizar a reunião, responder ao e-mail do cliente que não é da sua carteira, acolher um colega novo no time ou resolver aquela pendência que ninguém quer pegar. Mas, quando essas tarefas começam a se acumular em uma mesma pessoa — quase sempre a mais disponível, a mais prestativa —, algo se desequilibra.

Estudos recentes mostram que isso não é só impressão. Uma pesquisa publicada pela Harvard Business Review, com mais de 7 mil profissionais de diferentes setores e países, revelou que quem assume com frequência esse tipo de tarefa informal — muitas vezes chamada de office housework — tem menos visibilidade e menos chances de promoção. A lógica é simples: ao dedicar tempo demais a atividades de bastidor, sobra menos espaço para entregas de alto impacto — aquelas que normalmente são valorizadas nos critérios formais de crescimento.

Outro levantamento, da Universidade da Califórnia, identificou que profissionais que assumem constantemente essas tarefas são percebidos como “ajudadores” e, por isso, têm mais dificuldade para recusar novas demandas do mesmo tipo. É um ciclo: a reputação de quem ajuda acaba gerando mais pedidos de ajuda. E, quanto mais você aceita, menos tempo sobra para o que realmente conta.

A armadilha é sutil. O ambiente valoriza informalmente quem é colaborativo, mas premia — em termos de carreira — quem entrega resultados estratégicos. Isso não significa que ajudar seja um problema. O problema é quando isso se torna um padrão que drena energia, reduz tempo produtivo e dificulta a construção de autoridade.

Aprender a recusar, nesses casos, não é egoísmo — é estratégia. Saber negociar prioridades, comunicar o esforço envolvido em uma tarefa extra e, principalmente, entender onde seu trabalho gera mais valor são habilidades fundamentais para quem quer crescer de forma consistente. O que não pode acontecer é o profissional ser visto como alguém sempre ocupado, mas cujas entregas não se destacam. E isso acontece com frequência.

Em qualquer setor, a capacidade de focar no que realmente importa — e de não se perder no que só parece importante — é um diferencial. Ser útil, sim. Ser sobrecarregado, não. O equilíbrio entre colaboração e assertividade é o que, de fato, constrói uma trajetória sólida.



