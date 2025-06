Quando fazer aniversário é motivo de medo

A- A+

Para muitos adolescentes que vivem em unidades de acolhimento, completar mais um ano de vida não é sinônimo de festa. Em vez de bolo, velas e abraços, há um silêncio carregado de incertezas. A cada aniversário, a alegria cede espaço à ansiedade. Isso porque, ao atingirem os 18 anos, esses jovens são obrigados, por lei, a deixar os abrigos — muitas vezes, sem uma família de apoio, sem emprego e sem perspectivas concretas de futuro.

O que fazer quando se atinge a maioridade sem ter para onde ir, sem ninguém esperando do lado de fora, sem nenhuma porta aberta?

É diante dessa realidade dura e invisível para grande parte da sociedade que o Programa Novos Caminhos, lançado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), surge como uma iniciativa transformadora. Criado a partir de um modelo idealizado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e institucionalizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o programa conecta adolescentes acolhidos e egressos das instituições a oportunidades

de capacitação, educação, saúde e, principalmente, empregabilidade.

A proposta é clara: preparar esses jovens para uma vida autônoma, garantindo acesso a cursos profissionalizantes, orientação vocacional, acompanhamento psicossocial e conexão com empresas parceiras que possam acolhê-los como aprendizes, estagiários ou futuros colaboradores.

Mais do que oferecer formação técnica, o programa oferece o que muitos desses jovens mais precisam: acolhimento, confiança e dignidade.

A atuação da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJPE, tem sido fundamental na articulação de uma ampla rede de instituições públicas e privadas, como universidades, entidades sociais e empresas que acreditam no poder de transformação dessa juventude. Casos como o de Vitória Adriana da Silva, de 18 anos, que hoje trabalha na área administrativa de uma empresa após participar do programa, mostram que é possível mudar histórias. Basta oferecer oportunidade.

Mas esse esforço precisa ser coletivo. A consolidação e a expansão do Novos Caminhos dependem do engajamento de mais empresas, de mais lideranças comprometidas com a justiça social, que estejam dispostas a oferecer não apenas uma vaga de trabalho, mas uma nova chance de vida.

Por isso, o convite está feito: se você é empresário, gestor ou profissional liberal, junte-se ao Programa Novos Caminhos. Ajude a formar, capacitar e integrar esses jovens ao mundo do trabalho. A transformação que você pode promover ultrapassa os muros da sua empresa e alcança o coração de quem mais precisa.

