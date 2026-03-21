Quando o registro fala mais alto que a fama

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A recente decisão da High Court of Australia, que colocou fim a uma longa disputa entre a designer australiana Katie Perry e a cantora pop Katy Perry, reacende um ponto fundamental do direito de marcas: não é a fama que garante a titularidade de uma marca, mas sim o seu registro.

O caso chamou atenção justamente pelo contraste entre as duas partes. De um lado, uma artista mundialmente conhecida, responsável por sucessos como I Kissed a Girl. De outro, uma estilista que desenvolveu sua própria marca de roupas utilizando o próprio nome. Ainda assim, ao analisar o caso, a justiça australiana decidiu que a designer tem o direito de comercializar produtos sob a marca “Katie Perry”, reconhecendo que seu registro havia sido realizado antes e que não havia risco relevante de confusão entre as duas atividades.

Essa decisão reforça um princípio central do sistema de propriedade industrial: a proteção da marca nasce do depósito e do registro perante o órgão competente. No Brasil, essa autoridade é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). É esse procedimento administrativo que garante ao titular o direito de uso exclusivo da marca no seu ramo de atividade.

Em outras palavras, o sistema não privilegia necessariamente quem é mais famoso, mais rico ou mais conhecido do público. O que ele privilegia é quem formaliza primeiro o pedido de registro dentro das regras estabelecidas. Trata-se de um mecanismo pensado justamente para dar segurança jurídica ao ambiente econômico, permitindo que empreendedores e criadores desenvolvam seus negócios com previsibilidade.

No caso envolvendo Katie Perry, também ficou evidente outro aspecto importante: não se tratava de uma tentativa de se aproveitar da fama da cantora. A marca corresponde ao próprio nome da estilista e vinha sendo utilizada em seu negócio de moda antes mesmo de a cantora alcançar grande projeção naquele mercado específico. Esse detalhe foi determinante para demonstrar a legitimidade da utilização do nome.

Disputas como essa mostram que o direito de marcas funciona como um sistema técnico, baseado em critérios objetivos. A notoriedade pública pode ter relevância em determinadas situações, mas ela não substitui o ato fundamental de registrar a marca.

Por isso, a decisão serve como um lembrete importante para profissionais criativos, empreendedores e empresas: a proteção de uma marca não depende apenas da sua popularidade ou da sua presença no mercado. O que realmente garante esse direito é o registro formal junto ao órgão competente. É ali que começa, de fato, a segurança jurídica sobre um nome, um sinal distintivo ou uma identidade comercial.

Além disso, a orientação de um advogado especializado em propriedade intelectual pode ser fundamental nesse processo. O profissional pode auxiliar na análise de viabilidade da marca, na condução do pedido de registro e no acompanhamento do procedimento perante o INPI, reduzindo riscos e aumentando as chances de uma proteção efetiva.





* Advogada especialista em Propriedade Intelectual do escritório Escobar Advocacia.



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