Quando o trabalho adoece: o avanço silencioso da síndrome de burnout no Brasil

O Brasil vive uma epidemia silenciosa dentro das empresas. Jornadas extensas, metas inalcançáveis e a cultura do desempenho constante têm transformado o trabalho em um dos maiores fatores de adoecimento psíquico do país. De acordo com a Associação Internacional do Gerenciamento do Estresse, o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de profissionais afetados pelo excesso de trabalho.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu oficialmente o burnout na nova Classificação Internacional de Doenças (CID-11), descrevendo-o como uma síndrome resultante do estresse crônico no trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Não se trata de uma doença mental isolada, mas de um colapso físico e emocional que ocorre quando o trabalhador ultrapassa o limite de suas reservas internas de energia. Exaustão emocional,

distanciamento mental e redução da eficácia profissional são as três dimensões que a caracterizam e que vêm se tornando cada vez mais comuns nas empresas brasileiras.



A pandemia de COVID-19 apenas intensificou esse cenário. Segundo a OMS, houve um aumento de 25% nos casos de ansiedade e depressão no mundo, e, no Brasil, algumas categorias profissionais registraram prevalências acima de 40% em sintomas de burnout. A gravidade é tamanha que os transtornos mentais e comportamentais já figuram entre as principais causas de afastamento do trabalho, segundo o INSS.



Mas, afinal, o que está acontecendo conosco? O problema não está apenas nas pressões externas, mas também em como nosso corpo e cérebro reagem a elas. Vivemos em constante estado de alerta. O sistema nervoso simpático, responsável por nos preparar para reagir a ameaças, permanece ativado quase sem descanso, como se estivéssemos sempre prontos para fugir ou lutar. Quando essa ativação se torna contínua, o corpo e a mente entram em colapso.



É importante lembrar que o estresse, em si, não é o inimigo. Existe o chamado eustresse, uma forma positiva de estresse que estimula o crescimento, o foco e o aprendizado. O perigo está no distresse - o estresse negativo e prolongado - que corrói a motivação, compromete a saúde e abre caminho para o burnout. Em outras palavras, o problema surge quando há um desequilíbrio entre as demandas do trabalho e os recursos disponíveis para enfrentá-las.



Diante disso, é fundamental compreender que o combate ao burnout não depende apenas do indivíduo. A prevenção dessa síndrome é também uma responsabilidade organizacional e social. De pouco adianta recomendar que o trabalhador pratique ioga ou meditação se ele continua sobrecarregado, sem pausas, sem autonomia e sem reconhecimento. Precisamos de políticas institucionais que promovam ambientes psicologicamente seguros, isto é, com clareza de papéis, canais de comunicação abertos, relações baseadas em confiança e valorização do bem-estar.



As estratégias de enfrentamento, portanto, devem ocorrer em três níveis complementares. No nível individual, práticas como psicoterapia, atividade física, técnicas de respiração, meditação e hábitos saudáveis ajudam a restaurar o equilíbrio mente-corpo. No nível organizacional, empresas podem adotar programas de integração e socialização, oferecer feedbacks contínuos, incentivar a criatividade e a participação nas decisões. Já no nível sociocultural, é preciso promover uma mudança de valores: educação e políticas públicas que reforcem o equilíbrio entre vida e trabalho e estimulem a solidariedade em vez da competição.



Nesse contexto, a Teoria da Autodeterminação, de Richard Ryan e Edward Deci, oferece um caminho sólido para repensar a saúde mental no trabalho. Ela propõe que as pessoas precisam ter três necessidades psicológicas básicas atendidas - autonomia, competência e vínculo, para que possam se sentir motivadas e realizadas. Quando essas necessidades são ignoradas, o trabalho deixa de ser fonte de sentido e passa a ser fonte de sofrimento.

Em um momento em que se fala tanto sobre produtividade, o burnout nos obriga a repensar o significado do trabalho e o preço que pagamos por aquilo que chamamos de sucesso. Cuidar da saúde mental no ambiente profissional não é luxo, é uma urgência humana, social e econômica. Afinal, preservar o trabalhador é preservar o próprio futuro do trabalho.





