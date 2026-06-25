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Uma fábula antiga do povo hebreu conta a história de árvores que procuram um rei. Primeiro, convidam a oliveira, depois a figueira e depois a videira. Todas recusam ao convite de ocuparem uma majestade. A oliveira diz que não pode ser rainha, pois deixaria de produzir o seu óleo que honra os homens para apenas se balançar sobre as outras árvores.

A figueira justifica sua negativa, pois não deseja abandonar a doçura de produzir seus figos, que alimentam a tantos. A videira responde que não quer deixar de ser base para o vinho que alegra tantos corações e ocasiões. No entanto, ao proporem o convite ao espinheiro, ele aceita o poder do reinado imediatamente.

As árvores frutíferas conhecem a sua vocação, elas sabem quem são e sabem qual é a sua contribuição para o mundo. Não se deixaram seduzir pela aparência do poder, porque compreendem que sua missão é produzir frutos. Sabiam que a grandeza não estava em governar outras árvores, mas em cumprir plenamente aquilo para o qual foram criadas. O espinheiro, por outro lado, não oferece frutos, sombra ou alimento. Por isso, aceita prontamente o trono e o poder.

Há uma lição espiritual neste conto: precisamos estar seguros de nossa identidade e de nossa vocação. Quando sabemos quem somos, não abandonamos nossa essência e somos mais conscientes do nosso valor e real missão.

Trazendo essa pequena história para nossa vida, é possível pensar sobre nosso compromisso em nossos propósitos. Às vezes abandonamos nossa verdade para sermos aceitos, deixamos de lado nossos talentos para imitar dons alheios, nos comparamos, silenciamos nossa voz para ocupar lugares que não foram preparados para nós, esquecendo de cuidar de nossos frutos para perseguir algo que brilha aos olhos dos outros.

No conto, a oliveira quis continuar oliveira, a figueira continuou sendo figueira e a videira seguiu sendo a videira. Elas não desprezaram o próprio chamado para perseguir um caminho que a afastaria de suas verdades e vocações pessoais, foram conscientes e fiéis no seu autoconhecimento.

O que fomos chamados para produzir? Qual tipo de fruto estamos oferecendo através de nossa vida? Amadurecer também é cultivar com amor aquilo que foi colocado em nossas mãos.

Uma parábola bíblica traz que um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: “Já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a! Por que deixá-la ocupar a terra?”. O homem, no entanto, respondeu e pediu ao patrão: “Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se ela não der fruto nesse próximo ano, aí sim a cortarei”.

Independentemente de sua fé, essa parábola nos lembra que precisamos deixar um legado, uma marca do bem, tocar as pessoas gentilmente através de nossas atitudes e comportamentos. Se o propósito da árvore é produzir frutos, a partir do momento que ela deixa de cumprir sua função, o dono a manda cortar. Mas o cuidador promete cuidar dela, nutri-la da melhor maneira, a fim de garantir que no tempo certo da colheita, ela dê frutos. Ajudando-a a cumprir o seu propósito de frutificar, ser sombra de descanso, ser abrigo de ninhos e alimentar os homens.

Será que estamos oferecendo ao mundo os melhores frutos através de nosso ordinário viver? Se fôssemos analisar as nossas raízes, estamos nutrindo-as com os melhores estímulos, experiências, cuidados e afetos? Tudo em nossa vida é colheita e a qualidade de nossos frutos está diretamente ligada ao que alimentamos de bom e belo em nossa vida.

Quando temos consciência de nossa identidade e daquilo que fomos chamados a produzir, passamos a cuidar melhor das raízes que sustentam nossa existência. Afinal, nenhuma árvore oferece frutos doces se não estiver profundamente enraizada em sua essência, no bem, na consciência e no propósito de multiplicar.









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