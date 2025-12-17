Quando uma formatura vira apenas ostentação

A- A+

Não entendo as escolas que aceitam e até promovem nababescas formaturas de ABC, Ensino Fundamental ou Ensino Médio São festas gigantescas em casas de shows caríssimas, com orquestras, decoração, flores, padrinhos (qual o sentido?) formandos e familiares trajados de luxo... Isso tudo para enaltecer o quê mesmo? Que o adolescente concluiu uma fase da escola E daí? Cumprimento de obrigação não deveria ser exaltado!

Parabenizar, sim, mas louvar uma criança ou um adolescente só porque ele fez o básico? Nossos filhos precisam de menos massagem no ego e mais lições de simplicidade. É na simplicidade que mora a felicidade, não no canapé de caviar e nem na garrafa de uísque preto.

No meu entender, a vida precisa ser comemorada sempre, festejada a todo instante, posto que somos apenas um sopro. O que é hoje não mais é amanhã. Entretanto, precisamos ensinar aos nossos filhos que comemoração não tem absolutamente nada a ver com luxo e ostentação. Em vez de se esforçarem mensalmente para pagar a festa de formatura, os pais e a escola deveriam estimulá-los em algo mais profícuo, como uma ação social, por exemplo.

Quer ver uma ideia? Durante o último ano de cada ciclo, todos os meses cada família pagaria uma quantia X que seria doada a uma instituição de assistência social, com algum objetivo claro: construir a nova creche, reformar o banheiro do asilo, comprar berços, camas hospitalares, etc. No meio do ano, já haveria dinheiro de sobra para iniciar a obra. Ao final do período, com o objetivo concluído, os alunos fariam lá a sua festa de formatura, constatando que ajudar ao próximo pode ser mais prazeroso do que apenas olhar para o espelho.

Quer mais? Poderia ser afixada a placa de formatura na instituição beneficiada, como nome dos alunos lá. Seria uma forma de mantê-los responsáveis pelo local por mais tempo. Por que as escolas – as religiosas, principalmente, que pregam a bondade e o amor ao próximo – não fazem uma campanha como essa? Ideias há muitas e todos podem participar.

Querem marcar o final de um ciclo? Ótimo! Façam a tal “colação” no jardim da escola, escolham um professor a quem admiram, um aluno que os represente e festejem, digam o quanto foram importantes uns para os outros, agradeçam a seus professores e aos funcionários da escola, peçam desculpas a quem achar que devem, revivam os seus momentos de criança, tirem fotos e se abracem muito. Agradeçam mais e exijam menos. Tenha certeza de uma coisa: os melhores momentos de sua vida não lhe custarão muito dinheiro. Amor é tudo nessa vida. O resto é espuma, gente.





