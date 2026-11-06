Quando vale recorrer ao STJ ou ao STF?

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Depois de uma decisão desfavorável em segunda instância, a pergunta do cliente costuma ser direta. Ainda cabe recurso? Para responder, é preciso saber qual questão jurídica o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou o Supremo Tribunal Federal (STF) ainda pode examinar e se o recurso preenche os requisitos para ser julgado.

Uma controvérsia que ocupou anos de processo pode chegar a um tribunal superior com uma questão bem mais restrita. Às vezes, o ponto decisivo está em duas linhas do acórdão, na forma como o tribunal de origem aplicou uma lei federal ou enfrentou uma questão constitucional. Em outros casos, a tese depende do simples reexame de provas, o que, em regra, impede que ela seja examinada nessa etapa.

É nesse momento que uma segunda leitura do processo pode ajudar. O advogado que acompanha a causa desde o início sabe por que determinada tese foi adotada, quais fatos ficaram registrados e a que argumentos o tribunal respondeu. O colega chamado a colaborar pode concentrar a leitura no cabimento do recurso. Vale ter essa conversa logo após a publicação do acórdão, para verificar, ainda dentro do prazo dos embargos de declaração, se o tribunal deixou de enfrentar alguma questão relevante que deveria ter apreciado.

Quando dois escritórios passam a trabalhar na mesma causa, algumas definições devem vir cedo. Quem acompanha as intimações e controla os prazos? Quem redige e revisa o recurso? Quem conversa com o cliente sobre as chances e os limites de prosseguir? O escritório de origem pode continuar como referência para o cliente, com a estratégia discutida em conjunto e as responsabilidades bem definidas.

Na preparação de um memorial, essa troca aparece de maneira concreta. Quem conhece os autos localiza a passagem do acórdão que estabelece a premissa do caso. A partir dali, os advogados podem identificar a questão de direito que merece destaque e explicar como ela afeta o julgamento. A mesma conversa ajuda a definir o que levar à tribuna, quando couber sustentação oral.

Às vezes, a melhor contribuição dessa leitura conjunta é mostrar ao cliente que o recurso pretendido não é cabível. Em outras, é identificar uma questão jurídica que ficou em segundo plano durante o processo e que pode ser examinada pelo tribunal superior. Essa distinção ajuda o cliente a decidir se vale a pena seguir.





*Advocacia Piauhylino Monteiro

**Advogado do Pessoa de Mello e Alencar Advogados

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