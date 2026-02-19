A- A+

Que mundo é esse em que a dor vira sentença de morte?

Que mundo é esse em que o ego ferido fala mais alto que o amor de pai?

Um homem descobre uma suposta traição. Suposta. E, ao invés de diálogo, de separação, de buscar ajuda, ele escolhe a violência. Tira a vida dos próprios filhos que não tinham culpa de nada e depois a própria. E ainda deixa uma publicação tentando culpar a mulher, como se sua decisão cruel pudesse ser justificada por dor, orgulho ou traição.

Não. Não existe justificativa.

Não existe honra em destruir vidas inocentes.

Não existe amor onde há posse, controle e ódio.

Filhos não são extensão do ego de ninguém. Não são moeda de vingança. Não são instrumentos para punir o outro. São vidas. São sonhos. São futuros interrompidos por alguém que escolheu transformar sofrimento em tragédia.

O mais assustador é perceber que isso não é um caso isolado. A cada notícia, a cada manchete, vemos o quanto ainda precisamos falar sobre saúde mental, sobre responsabilidade emocional, sobre como homens são ensinados a engolir sentimentos até que eles explodam da pior forma. Precisamos falar sobre masculinidade doente que confunde amor com posse e dor com direito de punir.

Traição dói? Dói.

Separação machuca? Machuca.

Mas nada, absolutamente nada, autoriza alguém a tirar vidas.

Que mundo é esse?

É um mundo que precisa urgentemente de mais diálogo, mais apoio psicológico, mais educação emocional e menos julgamento tardio. Um mundo onde precisamos parar de normalizar frases como “crime passional”, como se paixão fosse sinônimo de violência.

Que essa tragédia nos faça refletir. Que nos faça ensinar nossos filhos que sentir dor é humano, mas machucar o outro é escolha. Que buscar ajuda não é fraqueza. Que terminar é melhor do que destruir.

Porque no fim, quem paga são sempre os inocentes.

Sinceramente estou com muito medo desse mundo ,aliás medo de pessoas egocêntricas, egoísta,maquiavélico, pessoas que máquina o mau contra o outro, que coloca sempre a culpa no outro , sempre ele é o inocente.

Esse caso veio á tona por conta dos envolvidos, mas quantos casos desses não existe?

Sem acreditar onde chegamos!

