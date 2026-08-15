Quem avisa amigo é

A- A+

Alertas sobre o que possa advir, risco iminente de graves consequências e prejuízos, transtornos de toda ordem, individuais ou coletivos, naturais ou intencionalmente provocados, vêm roubando a cena do noticiário global.

Com efeito, poucas vezes na história assistimos uma conjunção de fatores negativos dessa dimensão, seja em número ou intensidade como o que ora temos observado.

Desarranjos políticos, econômicos e sociais em todos os quadrantes do planeta parecem ter um elo em comum. A ânsia do poder pelo poder, o egoísmo exacerbado, a carência ou não observância do desprezado cunho humanitário, revelando que a democracia, como ferramenta de interação e gestão dos povos ditos civilizados, necessita de ajustes e modernização à luz dos novos tempos.

De fato, não precisa ser vidente para prever que o que está a caminho não é coisa boa, seja dentro ou fora de casa, no micro ou no macro espaço, a polarização política e econômica é assustadoramente crescente, sinalizando com bolha perigosa, prestes a explodir com terríveis consequências, que o mundo já experimentou em passado recente, mas parece ter esquecido, inclusive por parte daqueles mais atingidos pela hecatombe em escala universal.

Até mesmo a natureza tem surpreendido, apesar dos inúmeros alertas sobre os descuidos, prefaciando terremotos, furacões e comprometimento hídrico ou excesso nos sistemas de abastecimento urbano, coleção de imagens fruto da ignorância, que ganha novo aliado com a novel inteligência artificial, aperfeiçoando a arte de matar e não de salvar o próximo.

Isto posto, nesse desabafo expandido, no micro espaço dos meus despretensiosos textos aqui na nossa Folha, é melhor voltarmos os olhos e nossa ousada observação para o que acontece aqui dentro de casa, no geral, ou melhor, no nosso berço ancestral de Pernambuco a Zona da Mata canavieira, repositório do nosso histórico esforço, político, econômico e social, laboratório da nossa resiliência multifacetada, que a despeito de combalida ainda resiste estoicamente às dificuldades que temos enfrentado, com a expectativa de que os problemas possam se agravar ainda mais, caso não sejam tomadas providências de caráter emergencial.

Vamos lá, ao longo de décadas de convívio íntimo, permitam-me o desabafo, até aloprado com a atividade agroindustrial canavieira, a despeito de não ser produtor agrícola ou industrial, limitando-me apaixonadamente como consultor especializado na lida com todos os ângulos do processo, tanto público como privado, herança secular de família canavieira.

Sinto-me mais uma vez na saudável obrigação de fazer um alerta, sobre a premente necessidade de nos preparar para a chegada do anunciado “El Niño”, que mais uma vez nos visita com força, com chegada prevista para os próximos meses, com risco de comprometimento da produção na Mata Canavieira, afetando resultados econômicos e sociais, privados e públicos, dentre outros, o mais grave, com a inviabilização de milhares de postos de trabalho no campo e nas indústrias em função do comprometimento hídrico, inclusive o abastecimento urbano.

Como diz nosso título “Quem avisa amigo é”, aproveito mais uma vez o ensejo para lembrar aos governos federal e estadual que a providência técnica para mitigar os devastadores efeitos do fenômeno existem e foram entregues ao governo estadual há mais de vinte anos.

Foi batizado à época de “Águas do Norte”, projeto estruturador de construção de micro bacias de acumulação, tirando partido da topografia da região, permitindo guardar as águas das chuvas no inverno para utilizar no verão, projeto este de uso múltiplo, abastecimento urbano, diversificação econômica, irrigação, gerando de imediato milhares de empregos durante a sua implementação.

Sendo assim, permitimo-nos sugerir à senhora governadora a convocação de grupo técnico para conhecer o referido projeto, visando sua apresentação ao governo federal em formato PPP— parceria público-privada, observando que a absoluta maioria dos produtores contemplados na base primária da iniciativa são micro produtores da agricultura familiar, sobreviventes na região mais carente do Brasil, terminando com derradeira afirmação, ”se está ruim com cana, muito pior sem ela”, “cana não é problema, é solução”, estamos certos de que a nossa governadora adotará na coleção de seus feitos mais importantes a referida e redentora iniciativa.





____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.



Veja também