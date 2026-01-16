Quem fala demais dá bom dia a cavalo

A- A+

De uns tempos pra cá, estou me sentindo como um equino maduro: faço a ingestão de pequenas porções, sem exageros; sigo o processo lento de mastigação para facilitar a digestão; por fim, a etapa final. A diferença entre este ser e o equino é que o segundo não escolhe local para despejar o produto descomido nem o líquido filtrado pelos rins.

Também como os cavalos, após uma certa idade, enxergo cada vez menos, embora permaneça com 99,99% da audição. Se bater a curiosidade de quem está lendo, a minha idade equivale a de um cavalo saudável de 19/20 anos. Em síntese, quase todos os demais órgãos funcionam bem, como se tivesse metade da idade.

Outra comparação que faço é com Kikazaru – um dos três macaquinhos sábios que representam a filosofia budista japonesa; não ver o mal, não ouvir o mal, não falar o mal. Kikazaru é o que coloca as mãos nos ouvidos, Mizaru cobre os olhos e Iwazaru tapa a boca. Se observarem a figura do Kikazaru, verão que o primata coloca as mãos nos ouvidos, mas deixa pequenas brechas para não fazer o impedimento total dos sons.

Pela boa qualidade das minhas “oiças”, sou capaz de apostar na existência um filtro na entrada do aparelho auditivo para “não ouvir o mal”. Funciona como um decantador especial; separa os bons sons dos ruídos que fazem mal (as impurezas) e provocam enxaqueca, azia e má digestão dos bons sons.

Abro um espaço para narrar o caso antigo, de Dona Haydée, aposentada pela Previdência por deficiência auditiva em estado avançado. A verdadeira história é outra: a beneficiada tinha uma audição seletiva, só escutava o que queria, o que interessava ou que lhe beneficiava. Na rua e na frente de terceiros, usava um dispositivo. Detalhe: o aparelho não funcionava. Fecha o espaço.

Sem rinchar ou bufar, venho registrar minha preocupação diante do que escutei nas últimas semanas, a respeito das mudanças que vêm por aí e que serão introduzidas através da Inteligência Artificial. Os “arautos do apocalipse” estão pregando o fim do mundo. Não há dúvidas de que esse processo é irreversível e, respeitadas as devidas proporções, produzirá os mesmos efeitos da Revolução Industrial, que começou no séc. XVIII e que ainda não foi 100% concluída.

Já se sabe que os itens relacionados com aumento de produtividade, facilidade na obtenção e interpretação de dados para produzir outros são/serão os primeiros benefícios proporcionados pela IA. Também já se sabe que certas atividades terão que ser ajustadas/adaptadas/extintas porque não terão mais valia na nova modernidade. Para não falar nas atuais, vamos nos lembrar de profissões como mecanógrafo, datilógrafo, escriturário, marcador de ponto, operador de telex e outras: sumiram do mapa, não deixaram saudade e nem cheiro.

Com a IA, algumas profissões serão extintas e outras surgirão – o óbvio. O “x” do problema é achar o B.E. (break-even, em português, ponto de equilíbrio). Estamos falando em sistemas que vão decifrar em minutos, sem a intervenção humana, o que foi visto num exame radiológico. Por exemplo: a máquina ainda vai dar dicas e informações que poderão ser úteis para se identificar o “x” e definir o diagnóstico. É o lado A, o lado positivo. Palmas.

O outro lado da IA não está sendo levado em conta ou só entra na equação como ponto desprezível. Refiro-me à sua aplicação para os que moram nos confins e que nunca viram um vaso sanitário, não sabem para que serve o papel higiênico, nunca viram nem sabem para que serve um notebook, confundem o aparelho celular com o radinho de pilha e ouviram dizer que há um bicho que avoa que nem gavião. São pessoas que jamais enfiaram os pés num par de sapatos, desconhecem a finalidade do preservativo e do absorvente íntimo e ficam conformadas quando os olhos sofrem com cataratas.

Trazer o parágrafo acima para este espaço é pertinente porque, nas recentes palestras sobre o assunto (“o futuro que está à nossa porta”) que vi/ouvi, dão exemplos maravilhosos dos Emirados Árabes e da China. São tão extraordinários que conseguem esconder o lado B desses países.

Numa das últimas que assisti, ao ver aquelas coisas extraordinárias, pensei: estava diante da “maravilha das maravilhas, coisa de cinema”. O que não foi apresentado (nem poderia), é o lado feio da história, ‘o retrato da miséria, dos baixos salários e do trabalho árduo, tornado ainda pior por conta do calor’ que é vivido pelos pobres trabalhadores, formados, principalmente, de imigrantes, em Dubai; e as comunidades dos interiores chineses, que ainda vivem como há 100 anos.

Não sou pessimista e acho que avançaremos no meu país. Uma alternativa – rápida e eficaz – é fazer como esses países fazem: mostrar apenas o bonito e o moderno. E o feio? – Colocar para debaixo de tapete, usando um aspirador made in China, com velocidade dez vezes a de um aspirador nacional. O produto obtido poderá servir de adubo para gigantescas plantações de cérebros e mentes.







