"Quem planta ventos colhe tempestades"

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Aqui ou lá fora os ditados têm feito sentido, refletindo a veracidade dos fatos em vários aspectos, políticos, econômicos e sociais, constatando a evidência não de coincidências, mas sim de práticas comuns, costumes, genética, e até de educação recebida ou herdada.



Canhotos ou destros, na nomenclatura política, envolvendo fulanos e beltranos, velhos ou moços, não importa, para efeito da análise, os alazões claros ou escuros, não deixam de ser alazões, alguns até batizados, com nome e sobrenome, nos costumes, é de fazer chorar, os assaltos de todos os tipos como regra do novo normal, financeiro, em termos genéticos nem se fala, filhos de peixe sempre foram peixinhos, com presença indelével no DNA, que por vezes atravessa várias gerações para novamente se fazer presente.



Fugas e golpes cinematográficos, na dinâmica dos crimes, dinheiro e evasão, tem saído das telas para a realidade nua e crua, dos "Golpe de Mestre", "Os Implacáveis", aos “Masters e Uenos” da atualidade, tem pra todo gosto de última geração, do terror ao suspense, da comédia ao drama.



Como focos de um grande incêndio global, tragédias de todos os modelos, verdadeira epidemia de ódio insano, o fenômeno ainda não percebido em toda sua magnitude, já vem fazendo milhares de vítimas em todos os quadrantes do planeta, recomendando providências e precauções, no sentido de mitigar as terríveis consequências que podem advir no curto e médio prazos para a população, principalmente os mais fragilizados, carentes de meios de sobrevivência num cenário de guerra e escassez aguda, desarranjos políticos, econômicos e sociais, que pode ser anunciados por vozes do UFC, ameaças de moto serras, "Masters e Uenos", instituições financeiras, sequestrando poupanças, desprovidos de receio ou vergonha elementar, avanços por fronteiras alheias, se quiserem vender eu compro mas se não quiserem eu tomo, até a mãe natureza, para não ficar para trás, nos contempla com incêndios, aquecimento global, tempestades e ruidosos e destruidores tornados, quem sabe conjunto medonho prefaciando a bíblica chegada do "armagedon".



O egocentrismo, o exacerbado ufanismo dos “seus eus”, praticando o “quero, posso e mando”, tem roubado a cena do cenário global, comandando nossa caminhada para um futuro incerto.



É o homem exercitando seu lado bestial cravado no DNA ancestral de "Caim", que se tivermos direito à um segundo tempo, com certeza seremos punidos por sublime força maior do que tudo e todos.



Amém.

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