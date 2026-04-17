Quem quer ser um milionário?

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Nasci numa família espremida entre a pobreza e a classe média – hoje, talvez promovida estatisticamente pelo IBGE, classificada como classe média, embora com as mesmas dificuldades de sempre para sustentar a casa. Quando eu pedia dinheiro ao meu pai, vinha a resposta pronta: “quem não tem dinheiro faz do c. candeeiro”. Às vezes o milagre acontecia. Minha mãe, mais prática, me devolvia – “peça ao seu pai” – ou confessava, sem rodeios, que ainda não dominava a técnica de transformar cocô em dinheiro. O dogma familiar, no entanto, era sólido: estudar e me formar.

Ontem, lembrei deles. Estava lendo a biografia de um nordestino que saiu da sua terra e foi para o Rio. Conta-se que “chegou à cidade com uma mão na frente e outra atrás e cresceu”. Cresceu tanto que se tornou bilionário - com “b” de bênção. Admiro a capacidade desse mágico. Imagino que tenha acumulado essa dinheirama economizando nas refeições, possuindo apenas duas mudas de roupa, andando quilômetros a pé, pechinchando aqui e ali.

Uma espécie de alquimia tropical: quando recebia uma moeda de R$ 1, transformava-a em US$ 1. Dizem – não afirmo - que frequentava o entorno do lixo de restaurantes, selecionando sobras de pratos caros. Levava para casa partes de pratos que custavam US$ 20. Também ouvi que, muitas vezes, entrava na fila dos que distribuíam café com pão pela manhã e sopa com pão à noite.

Hoje, casado, com quatro filhos, mora bem, ouve música de primeira e deve comer e beber do melhor - sem excessos, claro. Acho essa história extraordinária. Lamento apenas que, aos 75 anos, o personagem ainda não tenha publicado um manual – algo como “Do lixo ao luxo em 10 passos simples” - ou saído pelo país dando palestras motivacionais, ensinando aos jovens como se tornar, ao menos, milionários – com “m”. Seriam mais duas fontes de renda para o iluminado. Bilionários também precisam diversificar.

Por causa dele, lembrei do filme “A árvore dos tamancos” (1978), com direção e roteiro de Ermanno Olmi. Ali não há truques: famílias camponesas na Lombardia, norte da Itália, no final do século XIX, lutando para sobreviver como meeiros nas terras do senhorio – sempre a dois passos da miséria. Uma dessas famílias decide mandar um dos filhos para a escola. Estudar era tão árduo quanto trabalhar no campo. Um dia, no caminho de volta para casa, o menino – Mènec – rompe um dos tamancos. Aqui faço uma pausa.

Nota: o filme, feito com atores não profissionais, dialoga com o neorrealismo italiano, evocando nomes como os dos professores Visconti, De Sica e Rossellini.

Fica a dúvida: com novos tamancos, boa vontade e muito esforço, Mènec teria alguma chance de alcançar o mesmo destino do nosso bilionário tropical?

Qualquer semelhança com pessoas vivas é parte verdade, parte ficção.





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