Quem sabe espera a hora e deixa acontecer 

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Com uma paciência, que juro não saber do seu abrigo em mim, a vida tem-me ensinado que preciso entender melhor o que seja o verbo esperar. Em especial, quando o poder decisório sobre agilizar o acontecimento do fato, escapa do alcance imediato. Viver, intensamente, segue como a melhor receita de se aguardar por aquilo que parece fazer um futuro ainda melhor.

Ao afirmar isso de modo tão enfático, não é porque queira esconder aqueles breves momentos de medo, dúvida e insegurança. Isso me parece normal e humano. Todavia, não exagerar na dose de ansiedade, poderá representar uma escolha melhor e mais equilibrada.

Alguns já sabem que enfrento um desafio particular no quadro de saúde, que me impôs uma urgência para realizar um transplante de fígado. Embora a doença orgânica em si, vinha sendo combatida há mais de 10 anos, numa prova incontestável de força e resiliência, o diagnóstico que me deslocou para a fila dos que necessitam ser transplantados, foi (e tem sido) uma circunstância que, lá no fundo, causa-me aquela dose de ansiedade e expectativa, por mais que me sinta equilibrado, com foco na superação.

Não tem sido fácil saber que essa forma de espera, na qual estou submetido, implica numa série de situações. Muitas vezes, fora do meu padrão de controle. Assim, por menor que seja hoje o impacto, diante de um contexto emocional controlado, é um exercício de dureza saber que carrego comigo algo grave, que não deu qualquer sinal de dissabores. De que ao necessitar de uma doação, será preciso ocorrer em troca, que o doador seja dado como falecido e ainda contar com o consentimento da família, para que o ato de doar esteja garantido. Passada essa etapa, a torcida é contar com um fígado sadio e que reúna compatibilidades com meu histórico. E, por conclusão, uma vez feita esse tipo de cirurgia, será necessário ultrapassar a barreira dos casos eventuais de rejeição orgânica, além de um pós-operatório que exigirá muito mais paciência.

O fato é que a realidade não me reservou a condição de ficar rendido às dúvidas e inseguranças. A adversidade segue me ensinando que preciso continuar a extrair, de dentro de mim, todo um padrão de paciência, disciplina e resistência, que jamais imaginava ter comigo. Esse contexto ainda me revela que, apesar de qualquer sentido que a espera possa proporcionar, mais vale o adágio popular de que tudo tem seu tempo certo. Com meu pedido de licença a Aldir, por mais que esse mesmo "tempo saiba passar e a gente não saiba", haverá o momento dele "bater à porta".

Exposta essa minha forma de encarar a vida, sinto-me feliz e realizado, por ajudar a imprimir o que chamo de "coragem consciente". Esse atributo que conquistei, em larga medida, é puro reflexo das reações positivas que partem, diariamente, dos familiares e dos amigos/das amigas, espalhados/espalhadas pelo Brasil. Enfim, não tem sido apenas um exercício de solidariedade. Tenho notado que são atos espontâneos de amor. Minha segurança está condicionada ao fato natural de que, para o mínimo sinal de recuo , entrará em pauta um compromisso de buscar a certeza de que um novo ciclo se avizinha. Sempre fortalecido por esses laços de família e da amizade.

Estou convicto de que nas minhas conversas intimistas diante do meu Deus, bem alinhado em todas as formas de religiosidade, meu sentimento é de pura gratidão. Em primeiro, por contar com uma família engajada, plenamente, com tudo que tenho passado e projetado, nessa minha trajetória de vida. Em seguida, pela extensão de tantas amizades inspiradoras que, em cada quadrante desse país, pude construir e delas sentir tanto orgulho.

Com esse patrimônio imaterial feito de gente, não tenho mesmo motivos para não me sentir feliz e preenchido, com tanta certeza de que essa nova oportunidade que recebo, será aproveitada da melhor maneira possível. Assim espero.



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