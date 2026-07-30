Quem tem medo de Ciro Gomes?

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Antes mesmo de confirmar sua pré-candidatura ao governo do estado do Ceará, o nome de Ciro Gomes já provocou rebuliços, fazendo tremer não só as bases, mas as colunas e tetos eleitorais.

Estando a pouco menos de três meses das eleições de 2026, o ex-governador e ex-ministro cearense ratificou não só sua pré-disposição de concorrer ao cargo maior do executivo estadual, mas confirmou a expectativa e vontade popular de vê-lo novamente a serviço do Ceará.

Ciro Gomes é uma liderança respeitada, em nível nacional, tanto por sua diferenciada inteligência, como pela experiência como gestor público, já tendo sido prefeito de Fortaleza e governador do estado.

Presentemente, o Ceará anseia por uma liderança política com conteúdo e de reconhecido trabalho, o que é de fácil constatação, quando se trata dele.

Embora não tenha feito muito, enquanto deputado federal e secretário de saúde do estado (por não ser o seu perfil); como chefe do Executivo, ele sempre revelou competência de sobra, para enfrentar os desafios que mais atormentam o Ceará, presentemente.

Falando nisso, não resta dúvida de que a questão das facções criminosas é, presentemente, a que impõe mais desafio ao estado do Ceará, principalmente pelo desenfreado crescimento que tem tido nas últimas décadas.

Além da inegável competência que tem Ciro em qualquer área para a qual se disponha a trabalhar, só o fato de ele ter, corajosamente, se disposto a enfrentar esse desafio, já o credencia a ocupar o governo do estado, pois o Ceará não pode mais viver refém de um gravíssimo problema ligado à segurança pública.

Sem dúvida, o nome de Ciro Gomes, isoladamente, já é suficiente para ser lançado ao cargo de governador, mas ele não está sozinho, mas aliado a nomes também aprovados pelos cearenses, como por exemplo, Roberto Cláudio, Heitor Férrer e Tasso Jereissati.

Obviamente, nem todos os que se aproximarem de um nome de cotação alta na Política terão necessariamente os mesmos propósitos, mas certamente Ciro, que é uma raposa velha nesse terreno, saberá “separar o joio do trigo”.

Há os que podem se aproximar, por não terem aprovação, caso se lancem sozinhos em uma empreitada; ou investem em uma aproximação provisória, por falta de espaço ou de apoio em outras agremiações.

Com o lançamento da pré-candidatura de Ciro, aquele eleitor que já estava descrente de mudanças (o que é natural pelos tantos desenganos de que o brasileiro já foi vítima), começa a renovar suas esperanças.

Além disso, em se concretizando sua eleição ao executivo estadual (e consequentemente uma exitosa gestão), ele pavimentará o caminho para o que não só é um desejo próprio de muito tempo, mas também de muitos brasileiros, que sonham em vê-lo na presidência da República.

Essa inquietante aspiração, obviamente, decorre da urgente necessidade de se pôr fim à indesejável polarização que tomou conta do País, em que parece só haver dois nomes como opção.

Não só o estado do Ceará, mas o país inteiro precisa de representantes munidos de competência e de capacidade que independam de partido político.





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